Laura Bozzo comparte inédito video y cibernautas se ‘asustan’

Laura Bozzo compartió un video inédito en sus redes sociales e inmediatamente generó toda una polémica entre los cibernautas, a pesar de que pidió a sus seguidores “que no se espanten”.

En su cuenta de Instagram, Bozzo apareció al natural tras acabar de levantarse de la cama. Al tiempo, informó que sus pestañas desaparecieron, por lo que actualmente tiene unas postizas. “Buenos días, sí, así me levanto, no se asusten, las pestañas se me desaparecieron porque se me quemaron, por eso me estoy pegando unas pestañas postizas, porque las otras se me quemaron casi todas”, contó sin tapujos.

Sin embargo, los usuarios reaccionaron con furia y duras críticas contra la otrora llamada ‘abogada de los pobres’. “Dios, ni porque me lo advirtió, sí me asustó”; “No pues sí hacen paro los kilos de maquillaje”; “Jajaja qué pena”, se lee entre los comentarios burlones. Otros seguidores la defendieron y aplaudieron que apareciera al natural. “Excelente qué más da todos usamos filtros”; “Un aplauso, es cierto así se levanta uno, lo que pasa es que sólo ella se atrevió a salir así”, escribieron.

A pesar de todo el alboroto generado, Bozzo reveló que seguirá incursionando en las redes y que acaba de crear una cuenta en Facebook donde compartirá rutinas, tutoriales y consejos para pasarla bien durante esta cuarentena: “Les cuento que a partir de hoy van a saber todo lo que quieran sobre mí en Facebook oficial; qué hago, mis rutinas, qué cremas uso, consejos, tutoriales”, dijo.

Esta no es la primera vez que la presentadora se muestra sin una gota de maquillaje en las redes sociales, en ocasiones anteriores también lo ha realizado y ha sido el blanco de miles de críticas.