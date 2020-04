La biografía de Meghan y el Príncipe Harry que hará temblar a la realeza

El esperado lanzamiento apunta a que la biografía contará la historia de la pareja desde el comienzo de su relación. Foto / La Voz de Galicia

Está a punto de cumplirse un mes desde que el príncipe Harry, Meghan Markle y su hijo Archie abandonaran sus deberes como miembros de primer nivel de la Familia Real británica. Al otro lado del charco, en Los Ángeles (California), tierra natal de la duquesa de Sussex, han establecido su nuevo hogar, tras un tiempo viviendo en Canadá.

Cuando parecía que todo se había solucionado y que la paz había llegado a uno y otro lado del Atlántico, los Sussex amenazan con una biografía que verá la luz este verano y en la que explicarán su versión de los hechos y de su vida. Un libro que se teme en el Palacio de Buckingham y que viene después de que el Príncipe y su mujer hayan roto lazos con la prensa sensacionalista.

El ejemplar tendrá 320 páginas y se ha titulado de manera provisional Thoroughley Modern Royals: The Real World Of Harry and Meghan. Mostrará un retrato amable de la pareja en la que se contarán con pelos y señales la relación de Harry y Meghan con la Familia Real y como se gestó la dura decisión que les hizo abandonar Gran Bretaña. Dos periodistas afines a la pareja, el británico Omid Scobie, y la estadounidense Carolyn Durand, habrían sido los encargados de dar forma a los sentimientos de los Sussex. La editorial Dey Street Books, con sede en Nueva York, quería sacarlo a la venta en junio, pero el coronavirus ha hecho que se retrase el lanzamiento hasta dos meses después.

Las conversaciones con los escritores se habrían producido antes de que los Duques se mudaran a Norteamérica e inmediatamente han surgido las comparaciones con el libro Diana: su verdadera historia, de Andrew Morton, en el que la difunta princesa de Gales habría alentado a sus amigos a hablar con el escritor.

Una nueva sacudia para la monarquía

El esperado lanzamiento apunta a que la biografía contará la historia de la pareja desde el comienzo de su relación y lo harán sin tapujos y sin el permiso de la Casa Real, lo que podría traer cierto desasosiego en la Corte. De hecho, Tom Bradby, el presentador de televisión que hizo el sonado documental de los Sussex tras su viaje por África ya adelantó que una entrevista con Harry y Meghan podría representar una nueva sacudida para lo monarquía inglesa tras la polémica relación del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein.

Los autores de la biografía no se han pronunciado. Omid Scobie comenzó su carrera en la revista Heat y es un experto en realeza desde hace varios años. Desde que Meghan Markle irrumpió en la escena pública Omid siempre ha simpatizado con la Duquesa y se ha ganado el calificativo de ‘portavoz’, de Meghan, según medios británicos. También fue una de las pocas personas que fue testigo de la despedida del personal de los Sussex de su oficina del Palacio de Buckingham y ha desmentido mucha información sobre ella aparecida en prensa. La otra coautora, Caroly Durant lleva quince años cubriendo información de realeza.