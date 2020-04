Charlize Theron hace donación para luchar contra la violencia machista

Theron, de 44 años, instó a las personas a mostrar a las mujeres que sufren violencia doméstica que no están solas. Foto / América tv

Charlize Theron se ha sumado a la campaña que han emprendido cientos de famosos para contribuir contra los distintos efectos de la pandemia provocada por el COVID-19, sumándose de esta manera a figuras como Leonardo DiCaprio, Rihanna, Blake Lively y Ryan Reynolds.

De acuerdo al programa de la televisión estadounidense Entertainment Tonight, la fundación de Charlize, Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP), ha donado un millón de dólares, y especificó que la mitad irá a apoyar a las mujeres que sufren violencia machista en EEUU y Sudáfrica, de donde es originaria la actriz. Esto así debido a que el confinamiento ha generado un repunte de casos de violencia de género debido a la creciente cantidad de tiempo que mujeres deben pasar con sus abusadores, de quienes no pueden escapar.

Por ese motivo, la actriz ha lanzado la campaña “Together for Her”. En concreto, el dinero será destinado a ayudar a los hogares y albergues que acogen a mujeres violentadas .

"El hogar puede ser peligroso"

“Durante esta crisis mundial sin precedentes, se nos dice que nos refugiemos en la seguridad de nuestros hogares, pero ¿qué pasa si nuestros hogares no son seguros? Para los millones de mujeres y niños de todo el mundo que viven con su abusador, el hogar puede ser peligroso”, tuiteó la actriz de “Bombshell" al dar a conocer la iniciativa.

“Por eso USD 500.00 serán específicamente designados para Together For Her, apoyando a las mujeres contra la violencia doméstica a través de la provisión de fondos y recursos para refugios confiables de violencia doméstica en todo el mundo”, continuó.

Theron, de 44 años, instó a las personas a mostrar a las mujeres que sufren violencia doméstica que no están solas: “Estamos detrás de ellas, con ellas, para ellas".

Las donaciones se destinarán a servicios como alojamiento seguro, asesoramiento, intervención en crisis y servicios de salud sexual y reproductiva.