La foto de Consuelo Duval donde afirman que se parece a la princesa Diana

Foto: Referencia.

Consuelo Duval siempre destaca por su gran talento como actriz pero también por su gran sentido del humor en redes sociales, donde siempre publica bromas o mensajes graciosos.

Ahora publicó en su perfil una foto suya de hace 30 años, cuando apenas tenía 23 años de edad y estaba cerca de casarse por primera vez.

"Ahí estaba yo, disfrazada de señora a los 23 años casándose (con @palyoficial en mi panza) con mi papá (encabronado) pero a mi lado. Sin entender por qué me casaba tan chiquita y justo 'recién graduada de actriz' ", escribió la querida Federica de La Familia P.luche.

La vez que Consuelo Duval Lució idéntica a la Princesa Diana

"El caso es que mis hermanos me dijeron que si mi papá se enteraba que estaba embarazada sin casarme… Se moría… Por eso… No me case una, ni dos, me case tres veces por no matar a mi papá! ", agregó con su toque chistoso característico.

Gracias a su look retro en la foto, sus seguidores corrieron a comentarle su apariencia en ese entonces, sobre todo el peinado.

Te puede interesar: "Excelsa" se compara con personaje de La casa de papel ¡Sí se parecen!

"Estás más guapa ahora", enfatizó @manuinfinito8. "Te veías hermosa", manifestó @maraaburto92.

" Catalina Creel, solo te falta el parche", comentó entre risas @monna_franco. "Te ves bien bonita pero sí parece peluca, lo que hacemos por no matar a los papás", agregó @niev3sita.

Pero también comentaron que Consuelo Duval, con ese look y peinado, parecía incluso de la realeza. "Eres una reina, te parecías a la princesa Diana", escribió @sojaquelin.

En la actualidad, con 51 años, sigue luciendo hermosa con su cabello largo con reflejos y sus looks, ahora más modernos.