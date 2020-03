Chef Nelson Porta reta a un "taco a taco" con el Chef Javier Álvarez

Foto: Facebook

Era la mañana de un domingo soleada, se estaba inaugurando un restaurante en el Volcán Masaya, todo surgió por una idea que se compartió en las historias de Whatsapp que rápidamente alcanzó gran expectativa en las redes sociales.

Nelson Porta, un reconocido chef nicaragüense, autor de 4 libros de cocina, presentador exitoso de programas de televisión y Javier Álvarez, promotor de la comida nicaragüense en el exterior, se ha abierto en Nueva York, un millennials muy acucioso en la gastronomía, tal vez no está perfilado en el plano nacional como Porta, pero el año pasado la revista Marca lo ubicó como uno de los más influyentes de Iberoamérica, lo han mencionado en varios periódicos de la región; ellos se perfilan como los contrincantes y principales actores de uno de los duelos, quizás más esperados de todos los tiempos en Nicaragua: La batalla de los chefs.

Lo que se dijo en las historias

"Yo creo que en Canal 8 hay que hacer un concurso del master chef para ver quién es quién", desafió Porta.

"Yo le pedí a la Alma Irís (productora de la revista Mañaneros) una competencia de Chef, entre usted (Nelson Porta) y Javier Álvarez", dijo Óscar Morales, presentador y periodista de TN8.

"Este chavalo (Javier) lo reviento. Me lo fumo. Javiercito vos sabes "brother", tenés 3 años de cocinar, yo tengo como 40 años, y eso es una gran diferencia. Yo lo quiero mucho", se jactó Porta.

"Él es buena gente, una gran persona. Competencia no, turquiadera de chef", amenazó de manera contundente Porta.

"Es un concurso de chef y la Alejandra nos va a lavar los platos. Yo me apunto si es Javier y la Alejandra contra mí, y que sea uno de los Mañaneros un asistente para que les pique las cebollas", vociferó el chef Porta, oriundo de Masaya, la cuna del folclor.

"El que pierda se cruza las cuerdas que yo me crucé en el volcán Masaya", retó Porta quien comenzó a mencionar un sin número de personas para que sean potenciales integrantes del equipo de Javier y asegura que les ganará para consolidarse como el chef más brillantes del país.

La insólita reacción del Chef Javier

Transcurrieron unas horas, Javier Álvarez, quien está en Nueva York, miró los estados y guardó un silencio sepulcral, sin imaginarnos que contestaría de manera contundente.

En su página de Facebook, vimos su primera reacción indirecta: "Me están retando a una competencia de chef, con un reconocido chef nicaragüense que no mencionaré su nombre, ¿qué opinan ustedes?, los leo", sentenció.

En menos de 5 minutos recibió una lluvia de comentarios de seguidores, afirmaban que: "Hay sus pro y sus contra, que no debería de caer en eso, que la cocina es una bonita profesión", pero muchos desde ya le mostraron su apoyo y ya se imaginaban que era con Nelson Porta.

El tiempo pasó y al caer la tarde, Javier envió un video a Óscar Morales, aceptando el reto. "¿Hola que tal amigos, de Facebook e Instagram?, les saluda Javier Álvarez, hoy quiero felicitar a mi amigo Nelson Porta por su nuevo restaurante que abrió en el Volcán Masaya, sucede que a raíz de esto, me retó a través de los amigos a que cocine con él o contra él, pero bueno, le acepto el reto, pero lo único que avisar, no voy a freír plátano, ni hacer arroz de leche ni atolillo, va a ser hora que Nelson aprenda algo nuevo y que yo aprenda de lo viejo", retó Javier Álvarez.

A los 5 minutos, Nelson Porta, expresó con su ocurrente y desafiante manera para hablar y dijo: "Hola amigos de Facebook y de Instagram, igualito que lo dice Javiercito, Javiercito mirá, cuando vos comenzaste a cocinar brother, yo ya llevaba 4 libros escritos, qué más te digo, pero nada de hacer ceviche metido en un palo de caña de azúcar, la velocidad es clave. Vamos a dar cierto tiempo para hacer los platos y si te quedás atrás que te ayuda la Alejandra, pero el evento está y en televisión en vivo", se adelantó Porta.

Al publicarse estas reacciones en las historias, jaló la atención de los nicaragüenses y rápidamente comenzaron a publicar quien es su favorito en la potencial competencia.

Se ha visto en historias, en post y en fotografías que se está utilizando la etiqueta: #LaBatallaDeLosChef, sugerida por el promotor de esta competencia, Óscar Morales, periodista y presentador de TN8.

La ofensiva verbal siguió

"Buenas tardes don Nelson, acabo de ver sus videos, solo quiero aclarar una cosa, yo no lo reté, usted me retó, yo no necesito de un jurado para ganar, estoy seguro de lo que hago, estoy muy orgulloso. Yo sé que usted tiene una gran trayectoria, ha escrito libros, los cuales no sabía que existían, pero ahora los voy a leer, tengo que aprender algo de cocina viejita, si usted quiere poner sus reglas se las acepta, cuántos ayudantes necesita y lugares, yo sé las habilidades que tengo", se burló Javier Álvarez.

El duelo va enserio y prometen dar todo en la cocina que se convertirá en un campo de batalla, dos titanes seguro se enfrentará. Uno se llevará la gloria y otro quedará en segundo lugar, ósea el primer lugar de perdedor.

Todo indica que los señalamientos continuarán, lo cierto es que ya tienen a Nicaragua en ascua para conocer los detalles de la competencia, que muy seguramente será trasmitida por TN8.

Los detalles del día del evento, lugar y hora se podrían dar a conocer pronto. Así que pendientes de #LaBatallaDelosChefs.