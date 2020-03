Ben Affleck y Jennifer Garner fueron captados juntos por los paparazzi

Foto: Referencia.

Ben Affleck y su Jennifer Garner fueron captados por los paparazzi, luego de las reveladoras declaraciones que ofreció el actor sobre su exesposa en una reciente en una entrevista con The New York Times para promocionar su película “The way back”.

En esa ocasión, el famoso compartió algunos detalles privados de su vida y aseguró que su divorcio de Jennifer Garner es “el mayor lamento de su vida”, y lo relacionó directamente con sus problemas por abuso de alcohol.

En 2018 Affleck ingresó en una clínica de desintoxicación y posteriormente hizo público que ya estaba completamente rehabilitado de su adicción al alcohol. Garner, su expareja y madre de sus tres hijos, le ha brindado apoyo incondicional en la lucha contra ese vicio.

Affleck confesó que una de las peores decisiones de su vida ha sido divorciarse de la protagonista de la cinta “Si tuviera 30”.

“El mayor arrepentimiento de mi vida es este divorcio -reconoció-. La vergüenza es realmente tóxica. No hay ningún subproducto positivo de la vergüenza. Es solo una sensación tóxica y horrible de baja autoestima y autodesprecio”.

Pero tras esas declaraciones, los famosos fueron captados junto a su hijo Samuel. Según The Grosby, la expareja salía con el pequeño con motivo de su cumpleaños número 8. Las imágenes fueron tomadas el 27 de febrero.

Te puede interesar: Internan a la madre de Cristiano Ronaldo, tras sufrir un derrame cerebral

Los actores anunciaron su separación en junio de 2015, pero la demanda de divorcio la presentaron hasta abril de 2017. Sin embargo, han continuado con una estrecha amistad “por el bienestar” de sus hijos han sostenido.

“No es particularmente saludable para mí obsesionarme con los fracasos y las recaídas. Ciertamente cometí errores. Ciertamente hice cosas de las que me arrepiento. Pero uno tiene que levantarse, aprender de ello, aprender un poco más y tratar de seguir adelante”, indicó.

Precisamente, en su nueva película, “The Way Back”, el personaje de Affleck lucha contra el alcoholismo y trata de reconciliarse con su mujer.