Broma de Brad Pitt sobre Tinder desata polémica en los SAG Awards 2020

Foto: Referencia.

Además de ser uno de los actores más queridos del público y una de las estrellas más esplendentes de Hollywood.

Brad Pitt comenzó la temporada de premios con todo: tras ganar un Golden Globe a mejor actor de reparto por Once Upon a Time in Hollywood, este domingo volvió a ser reconocido en los premios entregados por el Sindicato de Actores (SAG, por sus siglas en inglés).

El actor competía en la categoría con Al Pacino quien iba por la cinta “The Irishman”, Tom Hanks en “A Beautiful Day in the Neighborhood”, Jamie Foxx quien estuvo en “Just Mercy” y Joe Pesci, también por “The Irishman”.

Nadie agradece los premios como Brad Pitt #SAGAwards pic.twitter.com/9xPmWqwzTj — Angela Beato (@abeatocordoba) January 20, 2020

Tras se declarado ganador, Brad tomo la estatuilla, espero el silencio absoluto de la sala y dijo: “Tengo que agregar esto a mi perfil de Tinder”, causando las carcajadas y los aplausos de las casi 6.300 personas que estaban en el Shrine Auditorium de Los Ángeles.

“Seamos honestos, fue un papel difícil. Un tipo se droga, se quita la camisa y no se lleva bien con su esposa”, bromeó el actor. “Fue muy descabellado". Los miembros de la audiencia rieron y aplaudieron, incluida Aniston, su ex esposa.

Los SAG Awards 2020 están en su edición 26 y por lo visto Brad Pitt, a modo de broma, quería dejar en claro que, sin nuevos romances a la vista, está disfrutando de la soltería.

A la ceremonia también asistió Jennifer Aniston, quien ganó la estatuilla por mejor actriz por su papel en la serie dramática The Morning Show.

“¿¡Qué!?”, dijo al subir al escenario, quien terminó su discurso con un reconocimiento a su compañero de elenco en Murder Mystery (“Misterio a bordo”) Adam Sandler, cuya actuación en Uncut Gems (“Diamantes en bruto”) no ha sido casi recompensada esta temporada pese a que recibió grandes elogios de la crítica. “Tu interpretación es extraordinaria y tu magia es real. Te adoro”, dijo.

Ambos protagonizaron más tarde el que quizás fue el momento más tierno de la ceremonia: a través de las redes sociales circuló un video de Brad Pitt tras bambalinas mirando a Jennifer Aniston mientras recibía el premio. La imagen se volvió viral y enloqueció a los miles de fans alrededor del mundo que esperan que la ex pareja vuelvan a estar junta tras terminar su matrimonio en 2005.

Hasta el momento se desconoce si tras bambalinas pudieron reunirse o conversar a pesar de ser dos de los premiados casi de manera inmediata.

Los premios SAG son la antesala de los premios Oscar por lo que además de importantes son, a veces, un claro pronóstico de lo que podría pasar en la ceremonia de las estatuillas doradas.

Dichos reconocimientos, que son entregados en la meca Hollywoodense, se han posicionado desde 1995, y la estatuilla que entregan es llamada “el actor”. La pieza, una obra del escultor Joaquín Quintero, está hecha en bronce y pesa 4.5 kilogramos.

La estatuilla, no es más que un hombre desnudo que sostiene dos máscaras con gestos distintos; una representa la comedia y la otra el drama, como aquel arquetipo de la actuación y que denota las variables del género.