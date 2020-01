A los 68 años, Lyn May se casa con su novio 30 años menos que ella

Foto: Referencia.

Lyn May es una de las vedettes más reconocidas de México, quien a sus 68 años de edad impactó al dar a conocer su boda con el cantante Markos D'1, quien se dice tiene 30 años menos que ella.

Y es que por medio de su canal de YouTube, Markos D1 subió un video musical en el que contrae nupcias con la actriz de 68 años.

Lyn May y Markos D'1 publicaron el video musical de la canción "Borracho", donde se puede ver que la vedette y el cantante se casan después de conocerse en una discoteca bailando.

Cabe destacar que Lyn May reveló su romance con el cantante a mediados del año pasado cuando llegaron a un evento juntos. "La conocí en Cancún cuando estaba promocionando un tema que grabé con los Kumbia Kings y pues me bailó como nunca y me cautivó", dijo Markos D'1 en una entrevista para el programa "Sale el sol".

Te puede interesar: Esta es la mujer en la que se inspiró Adele para bajar de peso

En la misma entrevista Lyn May confesó que ella nunca se cansa y no le importa lo que le diga la gente. "Yo tengo que hacer el sexo tres veces al día sino me pongo de mal humor".

A mí qué me importa lo que diga la gente, me importa lo que sienta yo (…) Que digan lo que quieran, yo soy feliz", mencionó la vedette.

En el video musical se puede ver a Lyn May y a Markos D'1 bailando en una discoteca donde la vedette saca sus mejores pasos de baile para después casarse.