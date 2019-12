Danna Paola niega rivalidad con Belinda: “Yo sí te canto el sapito”

Foto: Revista Ronda

Danna Paola y Belinda son dos de las artistas mexicanas con mayor popularidad a nivel mundial, y es que ambas jóvenes destacaron con su talento para la actuación y el canto desde muy pequeñas, lo que ha generado rumores acerca de una posible rivalidad.

Sin embargo, recientemente Danna Paola negó tener alguna enemistad con la protagonista de “Cómplices al rescate”, incluso, le envió un beso y aseguró que ella sí le canta “El baile del sapito”. La cantante fue entrevistada por el youtuber “Escorpión dorado”, con quien coincidió en una presentación en Oaxaca.

“¿Vamos a platicar de todo. Hasta cuando corriste a los Rules, hasta de cómo odias al pinche Ludovico, de tu rivalidad con Belinda?”, dijo el famoso personaje, “¿Con quién? Yo no tengo rivalidad con nadie, les mandamos un beso (…) Yo sí te canto el Sapito y ella el Mundo de Caramelo”, replicó de inmediato Danna Paola.

De esta forma, la intérprete de “Oye Pablo” dejó muy claro que no tiene ningún problema con su colega, sus declaraciones fueron en referencia a un incidente de Belinda ocurrido hace 3 años, cuando en uno de sus conciertos se sorprendió al escuchar al público pedirle que cante “El baile del sapito”, uno de sus temas más conocidos de su niñez.

"¿Es en serio? Teniendo tantos años de carrera, tantas canciones...¿siempre me van a pedir ‘El Sapito’?", señaló Belinda decepcionada, la respuesta se viralizó inmediatamente en las redes sociales, donde los usuarios crearon el hashtag #LadySapito.

Otras rivalidades

Otro de los episodios que los fanáticos recuerdan, fue cuando Belinda aseguró que ni Danna Paola ni Eiza González le harían sombra a su carrera. Lejos de molestarse, la protagonista de “María Belén” respondió de la mejor manera.

“Creo que ella tendrá sus razones, yo no vengo a competir con nadie, yo no la critico ni mucho menos porque la respeto como compañera en el medio igual que a las demás, creo que todas venimos a cumplir nuestro sueño que es cantar y yo lo que me gano es el cariño del público. No fue un ataque directo, lo que dice ella al final de cuentas es verdad; ha tenido una carrera increíble que se le respeta y se le admira y yo no soy nadie para criticarla y decir si están las demás o no en mi nivel”, señaló.