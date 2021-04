Foto:Un niño pide ayuda tras ser abandonado en zona desértica de Texas/ Referencia

Un niño inmigrante fue encontrado por un oficial fronterizo estadounidense cuando estaba perdido en una zona desértica en el estado de Texas, después de que hubiera cruzado recientemente la frontera entre México y EE.UU. por el río Bravo. Según los informes, el incidente tuvo lugar el pasado 1 de abril al este de Rio Grande City, recoge Daily Mail.

En un video, difundido esta semana en las redes sociales, se puede ver cómo el menor se acerca a un agente de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. y le pide ayuda. "Yo venía con un grupo, me dejaron botado y no sé dónde están", explicó el niño. "Me pueden robar, secuestrar. Tengo miedo", agregó.

Otro niño migrante perdido al cruzar la frontera porque sus familiares o sus padres lo enviaron solo. Esto esta fuera de control y es horroroso. Escuchen su llanto, apenas puede hablar. Estaba perdido en el sur de Texas. Ahora se busca a su familia. @SecMayorkas pic.twitter.com/keFrhMFAcg — Pedro Ultreras (@pedroultreras) April 4, 2021

Según informa la cadena Univisión, el niño, de entre 10 y 12 años, cuya edad y nacionalidad no fueron reveladas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, sobrevivió durante toda la noche en una zona desértica donde habitan serpientes venenosas y animales salvajes.

"A todos los padres que están considerando enviar a sus hijos no acompañados a la frontera, por favor reconsidere ese acto porque es muy peligroso exponer a los niños", apuntó Gloria Chávez, jefa de sector de la Patrulla fronteriza de Texas

Inmigración ilegal

No es el primer caso, cuando la Patrulla Fronteriza de EE.UU. encuentra a niños inmigrantes abandonados en la frontera. El pasado marzo, los agentes rescataron a una bebé de 6 meses que fue arrojada al río Grande por traficantes de personas, a quienes se les había pagado para llevarla ilícitamente a EE.UU.

Estados Unidos ha experimentado un fuerte aumento en la inmigración ilegal, particularmente de menores no acompañados, desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero. Entre los cambios de política que el nuevo mandatario implementó de inmediato se encuentra una regla general que permite a todos los menores no acompañados permanecer en EE.UU.