EEUU: Maestra mata a su hijo, disparándole cuando iba a la escuela

Una maestra en Texas enfrenta cargos de asesinato. Sarah Elizabeth Hunt, de 39 años quien daba clases en una escuela elemental— fue acusada de matar a su hijo adolescente, disparándole cuando lo llevaba al colegio. El alguacil del condado de McLenna, Parnell McNamara, ofreció detalles del caso durante una conferencia de prensa.

La mujer fue a buscar a su hijo Garrett Hunt, de 17 años, a la casa del padre del adolescente esa mañana, informó KWTX. No se ha divulgado un posible motivo para el crimen. "No sabemos qué pasó, no sabemos qué fue lo que ocasionó esto", dijo McNamara.

"Es un gran misterio y eso es lo que estamos tratando de determinar. ¿Qué lo causó? No sabemos en este momento".

El cadáver del adolescente fue encontrado después de que alguien —que vio un minivan blanco estacionado a un lado de la carrera llamara a la policía de Riesel. Al llegar los oficiales, encontraron a Garret muerto, tras recibir varios disparos. También encontraron una pistola y municiones, pero no había nadie más dentro del vehículo.

Hunt luego fue al departamento de policía y dijo que su hijo necesitaba ayuda y que estaba "con su madre en el cielo", según informaron las autoridades. "Lo que yo hice...esto no es real", dijo Hunt, según documentos oficiales. Cuando la policía le preguntó lo que había pasado, la madre solo lloraba y repetía "yo no quería hacerlo, yo no quería".

El adolescente estudiaba en la escuela secundaria de Riesel. La madre daba clases a estudiantes de quinto grado en la escuela magnet Lake Air Montessori. "Garret era muy respetuoso y trabajador.

Todos los que lo conocían están muy tristes por su repentina pérdida", dice un post en Facebook del restaurante The Tipsy Lion Bar & Grill, que está recaudando dinero para el funeral del adolescente. Hunt está en la cárcel del condado de McLennan y le han fijado una fianza de $500,000. La madre tendrá que ir a juicio. El caso sigue bajo investigación.