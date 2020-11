Foto: EEUU: Hombre es culpable de la muerte de cuatros cachorros pastores alemanes/Referencia

Caso de crueldad animal en Nueva Jersey causa conmoción. Daniel McDonald, de 26 años, se declaró culpable de las muertes de cuatro cachorros pastores alemanes.

Los cuatro perritos habían sido robados en mayo de una granja donde McDonald se había quedado, dijo el fiscal. Cuando se los robaron, los cachorros apenas tenían unas tres semanas de nacidos.

McDonald, oriundo de Freehold, se declaró culpable de crueldad animal. Los restos de dos cachorros fueron encontrados en una fogata, y los restos de otros dos cachorros fueron enterrados en una casa en Howell, añadieron los fiscales del condado de Monmouth.

Según los investigadores los perros estaban enfermos. Además de tener parásitos, estaban malnutridos y no los llevaron al veterinario para no pagar el costo de su tratamiento médico. McDonald admitió no cuidar a los animales, causandoles la muerte por su negligencia. El hombre podría pasar cinco años en una prisión estatal tras ser sentenciado el 8 de enero. Tras salir en libertad, McDonald tendrá que prometer que nunca más vivirá con animales.

Tricia Jaccoma, de 24 años, también fue arrestada en relación a este caso ya que vivía con McDonald en la residencia en Howell donde encontraron a los perritos muertos. Aún no se ha revelado los cargos que enfrenta la joven, quien era la novia de McDonald, ni la sentencia que recibirá.

En el 2019, Donald Trump firmó una ley federal contra el maltrato animal La Ley de Protección contra la Crueldad y la Tortura Animal (PACT por sus siglas en inglés) denuncia la crueldad animal como un delito federal, estableciendo multas y condenas de hasta siete años de prisión para quien cometa actos de violencia contra animales.