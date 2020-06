Trump amenaza con mano dura para detener manifestaciones en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Fotografía: El Universal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a la nación este lunes para señalar que pondrá mano dura contra los manifestantes que han estado protestando contra la política racista de este gobierno.

"Estados Unidos necesita creación y no destrucción, no estar en contra de la ley; seguridad y no anarquía; sanación y no odio; justicia y no caos", refirió el presidente Trump.

"Tendremos éxito 100 por ciento, tendremos éxito, nuestro país siempre gana", continuó.

"Estoy tomando la decisión presidencial para detener la violencia, movilizando todos los recursos civiles y militares para detener estos saqueos y estos disturbios", afirmó Trump.

Toque de queda

En el distrito de Columbia señaló que hay un toque de queda a las 7:00 de la noche, que tiene que ser "firmemente cumplido (...) Aquellos que amenacen la propiedad serán arrestados".

Así mismo indicó que hay "soldados extremadamente armados, oficiales, policiales para detener estos disturbios, motines, saqueos y el deseo de destruir la propiedad".

"Queremos ley y que se cumple la ley (...) Cuando no hay justicia, no hay libertad, y cuando no hay seguridad, no hay futuro. Nunca podemos rendirnos al odio o a la maldad", sentenció Trump.

Analistas expresan que esta decisión de Trump es simplemente echar más fuego a la leña, en otras palabras provocar todavía mayor odio contra una administración criticada por sus posiciones racistas, en la que policiales matan sin remordimiento a afroamericanos indefensos.