Opinión: Un mensaje para los mata-mamas que van contra el Chocolate

Foto: Chocolatito González / Cortesía

Entre las veredas de opinión que se emiten en las redes sociales de Nicaragua, que van desde el supuesto escándalo ocurrido en una revista matutina hasta un señor casi de la tercera edad que descubrió que perdió la vergüenza en Tik-Tok, ahora vemos a aquellos que muestran su postura anti nacionalista (mata-mama a lo nica) y no apoyan a Román "Chocolatito" González.

El Chocolate tendrá su esperado regreso este sábado 13 de marzo contra Juan Francisco "El Gallo" Estrada, mexicano que ya puso en aprietos al tetracampeón pinolero en el pasado.

Lee también: Un espectáculo: Nicaragua a la espera de la pelea de Román González

Y aunque ya han pasado ocho años desde ese combate, el enfoque mental y la preparación física de uno de los más grandes boxeadores de los últimos tiempos (no lo digo yo, revistas especializadas así lo destacan) se ven intactos, por lo cual ya tiene su plan estratégico para darle otra victoria al pueblo nicaragüense, que tantas veces celebró con orgullo las proezas de este pugilista capitalino.

Esta batalla unificatoria de alto calibre es en la división de los pesos Supermoscas, por la cual hay una enorme expectativa del público nacional e internacional.

Desgraciadamente, aún así hay algunos nicas que expresan en redes sociales las ganas que "t%rqueen al Chocolate", "que lo revienten", entre otras frases que denotan ir totalmente en contra del atleta que sube al ring representando a toda una nación.

¿Es válida esa postura? No

Foto: Chocolatito González / Cortesía

Algunos pensarán: "yo tengo de opinar lo que me dé la gana y nadie me obliga a apoyar al Chocolate por únicamente ser nicaragüense". Y hasta cierto punto pueden tener razón, no es una obligación, sin embargo tampoco es obligado cantar el himno nacional cuando se está en un acto, ¿no?; lo que existe es esta importante palabra del por qué se hace: respeto.

Y no mal interpreten, no digo que el boxeador sea tan importante como el himno, sino que en esta instancia competitiva internacional él representa a Nicaragua, sea de tu gusto o no, y ese triunfo es tanto suyo como tuyo, de tu familia y de tus amistades. Es un triunfo de todos.

En serio, a vos, que vas contra el Chocolate, ¿no se te ocurre pensar que por respeto al deporte nicaragüense lo mínimo que podés hacer es dejar tu opinión para vos mismo?

¿Te vendés por unos likes?

¿Crees que por ganar likes en redes sociales vale la pena definirte como anti patriota (diría una palabra más fuerte, pero mejor no), solamente por llevar la contraria y ser "aceptado" por otros inadaptados sociales que se sienten ofendidos por Román? ¿O es que tanto te ofende que salga con banderas rojinegras al ring?

¿Sí sabes que el hecho que apoye la causa sandinista lo hace directamente un defensor de la patria? No, supongo que no, sos de lo que seguro ves la bandera y pensás cualquier estupidez que "aprendiste" en las redes sociales. Hay que leer más historia amigo o amiga, el contexto es fundamental para emitir opiniones. No te luce si sos adulto y repetís incoherencias como lora.

En cualquier caso y esto es muy importante de dejar en claro: "Chocolatito" González se enfrenta con todas sus fuerzas para darle un triunfo a toda Nicaragua, independientemente de su color político, por eso aunque no estés de acuerdo con el Gobierno eso no es justificación para ir en contra de este magnífico atleta, de quien todos esperamos el sábado nos haga celebrar en grande otro monumental triunfo.