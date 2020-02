Neymar demanda por tercera vez al Barcelona por otra millonada

Foto: Twitter / @neymarjr

Cuando Neymar pegó el portazo de manera sorpresiva en el Barcelona aquellos primeros días de agosto del 2017 parecía que la novela había llegado a su fin. Sin embargo, era el principio del caos: el delantero brasileño presentó una nueva demanda millonaria, la tercera, contra le entidad.

El futbolista de 28 años exigiría 6.5 millones de euros al club Blaugrana por las “contingencias fiscales que tuvo que afrontar como persona física por los contratos de su fichaje en 2013”, según replicaron diversos medios españoles tras la noticia que divulgó el diario El Mundo.

Según aseguran, el club catalán no está dispuesto a abonar esta suma que se le reclama, pero tampoco a iniciar un litigio judicial en los tribunales con una contra demanda.

Lo particular del caso es que esta sería la tercera demanda judicial que Neymar inicia contra su ex club. En las anteriores oportunidades, el actual hombre del París Saint Germain exigió un pago de 3.5 millones de euros por el último mes de su estadía en la institución, el cual aseguró que no le pagaron y hasta acusó a la directiva de actuar de “mala fe”. Previamente, había reclamado un depósito cercano a los 32 millones de euros correspondientes a una prima impaga.

Cabe destacar que el brasileño se marchó del club luego que la entidad parisina depositara una cifra cercana a los 222 millones de euros, correspondiente a su cláusula de rescisión. Sin embargo, los conflictos en el fútbol francés no demoraron en llegar y durante los últimos meses comenzó a mostrar sus ganas de marcharse.

Mientras los conflictos de Neymar con el técnico alemán Thomas Tuchel crecen, a punto tal que advierten que no quiso entrenarse durante los últimos días con el PSG, el brasileño se perfila para ser uno de los nombres importantes que intentará fichar el Blaugrana en el próximo mercado de pases junto con el joven delantero argentino Lautaro Martínez, quien hoy se desempeña en el Inter de Italia.