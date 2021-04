Pacientes de hemodiálisis recibieron la segunda dosis contra el Covid 19

Los médicos culminaron la primera fase y ahora a quienes se les aplicará serán a los pacientes oncológicos, con cardiopatía y adultos mayores Foto: TN8

En horas de la mañana del sábado 3 de abril del 2021, en el hospital regional San Juan de Dios de Estelí, el Ministerio de Salud, aplicó la segunda dosis de la vacuna contra el Covid 19.

Personas que padecen de insuficiencia renal crónica del hospital regional San Juan de Dios en la ciudad de Estelí, recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el Covid 19, como parte del seguimiento de esta jornada.

“Me siento muy contenta porque voy a estar más protegida contra el Covid, esta enfermedad que tengo me obliga a tener mucho cuidado porque una infección o otra cosa, me puede poner en riesgo, pero con esta vacuna me brinda la confianza y siempre ponemos en práctica las recomendaciones que nos da el personal médico, nos tenemos que cuidar usando la mascarilla y el lavado de mano; le doy gracias a Dios y el gobierno central porque nos ha permitido estos beneficios”, comentó Yolanda del Carmen Rivera.

Lee también: Realizan el tradicional Santo Entierro en Bluefields

Los médicos culminaron la primera fase y ahora a quienes se les aplicará serán a los pacientes oncológicos, con cardiopatía y adultos mayores que padezcan enfermedades crónicas.

#Nicaragua | Pacientes de insuficiencia renal crónica en el hospital regional San Juan de Dios en #Estelí, recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el COVID 19 pic.twitter.com/zL4Epif5Pr — TN8 Nicaragua (@canaltn8) April 3, 2021

“Estamos cumpliendo las orientaciones de nuestro presidente Daniel Ortega Saavedra, de priorizar a las pacientes que tengan una enfermedad crónica en aplicarles la vacuna, porque tenemos que recordar que ellos requieren de una atención especializada y también las personas de otras áreas, de esta forma la estamos protegiéndonos, gracias a Dios todo está marchando bien a como queríamos”, expresó Víctor Triminio, delegado del SILAIS en el departamento de Estelí.

La estrategia del gobierno central es garantizar que esta vacuna esté disponible en todo el territorio nacional, para brindar protección a los nicaragüenses.