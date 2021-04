Foto: Familias disfrutan sus vacaciones en Catarina/TN8

Catarina es uno de los pueblos que recibe mayor afluencia de visitantes durante los días de vacaciones en Nicaragua. El turismo nacional está activo y es que prefieren este bello municipio por su clima, vista panorámica hacia la Laguna de Apoyo, una variada oferta de gastronomía, artesanías y jardines.

En este jueves Santo las familias de distintas zonas del país han decidido recrearse en el Mirador de Catarina donde tienen la opción de sentarse en tranquilidad, realizar senderismo o cabalgatas.

"Venimos a Catarina porque quizás no nos gusta mucho el alboroto de la playa, entonces elegimos uno de los sitios también turísticos que tiene Nicaragua. La verdad la vista que tiene hacia la Laguna, la gente todo es bonito, venimos con mi suegro, mi esposa, mis hijos vamos a comer y luego marcharnos a la casa", dijo Edgar Martínez.

"Nosotros somos de Chontajez, venimos de Rivas, pasamos por San Juan del sur, a veces la gente piensa que andar en estos lugares es gasto, yo creo que es parte de la recreación de invertir y disfrutar porque la gente solo trabaja y trabaja no disfruta esto es también salud, la paz, la tranquilidad", dijo Bladimir Avilez.

Foto: Emprendedores en el Mirador de Catarina/ TN8

"Vemos a la Policía de tránsito que está resguardado y eso me dio tranquilidad, saber que vengo desde chantajes hasta Rivas, San Juan del Sur, visitando lugares en paz, tranquilidad. Hay Nicaragüense que dicen " yo quiero conocer Costa Rica", no conozca primero Nicaragua, consuma lo nuestro no va a querer ir a conocer otro país porque Nicaragua es linda", mencionó Bladimir Avilez.

Muy buen tiempo para los emprendedores

La temporada de la Semana Santa es considerada una de las mejores para diferentes emprendimientos desde la gastronomía hasta el textil. La población aquí en Catarina puede tener una variedad de productos y de esta manera continuar motivando la economía.

Foto: Familias disfrutan sus vacaciones en Catarina/TN8

"Gracias a Dios podemos decir que ha sido una semana victoriosa, ha venido bastante gente. Le estamos instando a la población a venir y cuidarse con el uso de mascarilla, el lavado de manos; estemos seguros que van a venir y van a estar bien cuidados", mencionó la emprendedora Esperanza Davila.

"Bastante bien la aceptación, hemos estado aquí vendiendo nuestro producto, consideramos que es rico, lo hacemos con mucho amor. Esta temporada es muy buena porque muchos turistas nacionales nos visitan y consume nuestro producto", destacó Daniela Pavón, propietaria de D' Élote.

Cabe destacar que los días de mayor afluencia en el Mirador de Catarina es el fin de semana y los emprendedores destacaron que estarán abiertos para atenderles a los visitantes con mucho esmero