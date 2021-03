Devotos de San Benito de Palermo participan de las tradiciones en León

Foto: Personas devotas siguen tradiciones en León / TN8

Este lunes 29 de marzo, El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) realizó en León la tradicional repartición de Chicha de Maíz, en celebración a San Benito de Palermo.

Cientos de devotos participaron de la actividad que se desarrolló frente a la iglesia San Francisco de Asís, de la ciudad de León.

Te interesa: Muelle municipal de Bluefields abarrotado por temporada de vacaciones

“Realizando esta hermosa tradición que sabemos que desde horas tempranas están leonesas y leoneses que vienen a participar de la misa en la Iglesia de San Francisco, vienen a pedir su vasito de chicha en nombre de San Benito. Hicimos 20 barriles. El Instituto Nicaragüense de Turismo promoviendo las tradiciones, la cultura de cada uno de los pueblos de nuestra bella Nicaragua”, mencionó Teresa Ramírez, delegada INTUR-León.

“Muy lindo para todos nosotros los católicos, esto es por la fe que tenemos nosotros, le pedimos a San Benito en el nombre de él un vaso de chicha”, expresó Paz Maribel Calderón, devota de San Benito.

“Ando pidiendo mi chicha en nombre de San Benito, año con año yo vengo”, señaló Jacoba López, de la comunidad El Convento.

Devoción y pago de promesas

Foto: Personas devotas siguen tradiciones en León / TN8

De igual forma, al templo católico llegan feligreses de diferentes lugares del departamento, pagando los favores que según ellos el Santo Negro les ha hecho, tal es el caso de Don Pedro Ramos que lleva aproximadamente 50 años pagando una promesa.

“Tengo como 50 años ya pagando una promesa de unos dolores de cabeza, milagro que me dio San Benito, que ya no me da dolor de cabeza. Siempre cumplo, año con año, hasta que me muera”, indicó Ramos, quien es originario del barrio Laborío.

Foto: Personas devotas siguen tradiciones en León / TN8

“La Semana Santa inicia con todo, su devoción, su alegría, su arte, su cultura, desde el inicio de la Cuaresma hasta su finalización, el domingo de resurrección; son 113 procesiones las que se llevan a cabo en la ciudad de León”, destacó el alcalde de León, Róger Gurdián.

Por la noche del Lunes Santo la procesión de San Benito de Palermo sale de la Iglesia San Francisco a recorrer la ciudad de León.