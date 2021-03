Familias de Managua reciben atención médica en tiempo de vacaciones

Foto: Atención médica en el barrio Óscar Turcios, Managua / TN8

En el barrio Óscar Turcios en el Distrito I de Managua, se brindó atención médica en este inicio de Semana Santa a personas que se encontraban enfermos y que no habían podido asistir a un centro asistencial.

Para esta fecha en que muchos servidores públicos se encuentran de vacaciones, los trabajadores de salud, del centro Javier Herrera, brindaron atención de ginecología, pediatría, medicina interna, odontología; además se vacunó a los enfermos.

"Está bien esta feria, y siempre están velando por la salud de los niños y viendo a la comunidad que esté tranquila y dándole buena atención en salud. Mi niño anda un poquito agripado, y como niños, nosotros los padres debemos de verlos a tiempo", afirmó Jesica Gámez, habitante del barrio Óscar Turcios de Managua.

A cada uno de los pacientes se les entregó medicamentos gratuitos para curar sus enfermedades.

"Que lindo que el Presidente (Daniel Ortega), esté pendiente de la salud de su pueblo, eso es de reconocerlo. Yo ando con dolor en los huesos y cabeza, y como con gripe, y antes que pase a más o pase otra cosa, mejor me vine a chequear", afirmó Mirna Moraga, también habitante del barrio Óscar Turcios.

Consultas gratuitas y efectivas

En tanto Doña Odilia del Carmen González flores, dijo que llevó a su niña a pasar consulta, porque desde hace días anda resfriada y no ha visto ninguna mejoría con los medicamentos que le ha dado en su casa.

"Lo que pasa es que esta semana yo la llevé (al hospital), andaba con gripe y fiebre, me la inyectaron, pero yo no veo mejoría, sigue con gripe y tosiendo y no duerme tranquila, por lo que es importante esta feria de salud que atiende a los enfermos", manifestó González.

Hospitales y centros de salud no cierran en estas vacaciones de verano y están atendiendo en lo mejor posible a los pacientes que desean recibir su atención, a como es el compromiso del MINSA.