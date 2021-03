Grandes resultados en Patio Saludable de la comunidad Las Lagunas, Boaco

Foto: Doña Reyneris y su Patio Saludable en Boaco / TN8

El Gobierno central continúa dando protagonismo a las mujeres nicaragüenses a través de los programas del Ministerio de Economía Familiar, en esta ocasión a Doña Reyneris del Socorro Sobalvarro quien habita en la comunidad Las Lagunas, en el municipio Boaco, la cual pose un hermoso Patio Saludable.

En este bonito patio ella cosecha diversidades de plantas que son de gran beneficio en lo económico, ya sea con plantas ornamentales, medicinales y frutales, los cuales contribuyen a una alimentación sana para la familia.

Doña Reyneris dentro de este patio ha construido viveros con siembras de hortalizas como tomates, ayotes, cebollas entre otros, los cuales son de gran ayuda para el auto consumo de su hogar y para comercializar en la ciudad de Boaco, cubriendo otras necesidades con las ganancias de las ventas.

Solidaridad con el Patio Saludable

En la comunidad Las Lagunas Doña Reyneris es muy conocida ya que ella comparte con sus vecinos de los frutos que le dan sus cosechas y comparte de las plantas medicinales con las personas que lo necesitan.

"El objetivo de implementar este patio es que mis hijos y mis nietos puedan comer mandarinas, naranjas y también tengo café y banano, que eso lo utilizamos para el consumo de la casa y tengo un gran beneficio por que ya no compro y ahorro y mejoro la alimentación de mis hijos; en vez de beberse una gaseosa se comen frutas y verduras", expresó Doña Reyneris.

"Los técnicos del MEFCCA me están visitando, me traen plantas y me están ayudado para mejorar mi patio, desde hace un año empezó a sembrar hortalizas y ellos me están asesorando y la idea con estas hortalizas es de ahora ir consumiendo lo que cosecho y no ir al mercado, sino que producirlo en mi patio", finalizó esta señora.