Mujer emprendedora dedicada al Zoocriadero de Iguanas Verdes en León

En la Comunidad Pueblo Redondo del municipio de Telica, habita doña Adela Tercero Caballero, de 60 años, ella es una mujer emprendedora que por más de 15 años, se ha dedicado al criadero de iguanas verdes, esta protagonista actualmente está en la fase de producción de la especie, y cuenta con 80 reproductoras y 120 pequeñas.

"Por ejemplo ahorita en estos momentos está en la época donde están poniendo, entonces nosotros estamos viendo que no se salgan, que no haya ruido, porque con bulla, ellas no haya ni donde rascar, por eso es que debemos tener mucho cuidado ahorita", comentó Adela Tercero.

El esfuerzo en esta humilde mujer conlleva a reproducir entre 1500 y 2000 iguanas verdes al año, de estas, se venden a personas que deseen emprender un zoocriadero y un 12 por ciento son liberadas en la naturaleza.

“Nosotros por ejemplo le vendemos a alguien que quiere poner criadero y el objetivo es superarnos, crecer, para ayudarles a los demás, para que ellos también tengan su criadero y que estos animalitos no se pierdan”, indicó Tercero.

Apoyo de Gobierno y MARENA

Esta madre de tres hijos, cuenta con el respaldo del gobierno de Nicaragua, a través del MARENA se le ha apoyado en la gestión de su licencia de operatividad, misma que facilitará el comercio de su producto en un futuro.

“El objetivo de la licencia es dar un apoyo técnico y también como ellos pueden contribuir a la especie que están en peligro de extinción, donde ellos dan un porcentaje de su producción a la madre naturaleza y de acuerdo con nosotros podemos apoyarle también a coordinar con las otras instituciones como es el MEFCCA para la comercialización en los diferentes mercados nacionales e internacionales”, destacó Marlon Moreno, delegado interino del MARENA-León.

“Yo me siento muy agradecida con el gobierno, y doña Rosario, yo los felicito porque es un gobierno que se preocupa por los pobres, y yo diario se lo pongo en las manos del Señor, que siempre Dios lo bendiga, y ayude a los pobres que necesitamos”, expresó Adela Tercero.

Para doña Adela Tercero y su familia, Zoocriadero San Luis es un emprendimiento con grandes proyecciones, y en un futuro pretende realizar la comercialización de iguanas verdes y sacar provecho al trabajo que por muchos años ha venido desarrollando en su comunidad.