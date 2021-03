Granada: Policía Nacional conmemora el Día Internacional de la Mujer

Foto: Conmemoración a la mujer en Granada por parte de la policía / TN8

La mañana de este lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, autoridades de la Policía Nacional en Granada realizaron una caravana por las principales calles de la cuidad, en honor a este día conmemorativo del legado de la mujer nicaragüense.

En la institución del orden público destaca la gran labor que ejercen miles de mujeres oficiales de la Policía Nacional, quienes que con amor, pasión y convicción realizan un trabajo excepcional en favor de la población, desempeñando diferentes responsabilidades con valor e integridad.

En Granada son muchas las oficiales mujeres de la Policía Nacional que con gran esfuerzo dedican tiempo para el servicio de la población a través de la institución y de la misma forma también le dedican tiempo a sus hijos.

“El trabajo en la institución policial es un trabajo muy bonito el cual me permite servirle a la población, la Policía surgió del pueblo y actualmente seguimos trabajando para el pueblo, dedicando el tiempo, el espacio, dedicándolo como mujer policía y también madres, porque igual también estamos pendientes de nuestros hogares”, dijo la subcomisionada Cecilia Rodríguez Pavón, jefa la estación policial de Nandaime.

Rol preponderante de la mujer

A lo largo de este tiempo de Gobierno sandinista, la república de Nicaragua ha impulsado diferentes campañas en las que las mujeres también ocupan roles importantes en los diferentes poderes del Estado, así como en las instituciones, permitiendo que el papel protagónico de la mujer sea exaltado por sus diferentes capacidades para desempeñar cualquier tarea asignada.

"Es un orgullo ser parte de la Policía Nacional. He servido en esta institución 30 años y siempre he cumplido en cada asignación que me hace el mando y para mí es un honor llegar a este día y poder celebrarlo como mujer, como madre y policía”, dijo la Comisionada Marlín Vega, de la jefatura de la ciudad de Granada.