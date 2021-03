Mujer jinotegana destaca por su labor como protectora del medio ambiente

Foto: Guadalupe del Carmen Castro, jinotegana que cuida la naturaleza / TN8

A 20 kms de la ciudad de Jinotega, se ubica la Reserva Silvestre Privada Ecoalbergue La Fundadora, lugar donde reside Guadalupe del Carmen Castro, quien se describe a sí misma como una protectora en el cuido del medio ambiente y los recursos naturales.

Ella reconoce el apoyo que como mujer ha recibido a través de los distintos espacios creados por el Gobierno de Nicaragua para darle protagonismo.

"Hoy en día las mujeres contamos con igualdad de género en la sociedad, hoy tenemos iguales derechos, esto gracias a nuestro buen Gobierno; la mujer ahora ocupa lugares importantes dentro de la sociedad nicaragüense, ya no somos excluidas, ahora somos tomadas en cuenta para todo, y es algo que no solo a mí como mujer me beneficia", expresó la ciudadana amante de la naturaleza.

La mujer nicaragüense goza de un sin número de derechos restituidos gracias a las políticas de equidad de género que promueve el Gobierno Central.

De gran impacto así describió Guadalupe el apoyo brindado por parte del MARENA para el desarrollo de la reserva.

Turismo

Foto: Reserva Silvestre Privada Ecoalbergue La Fundadora, en Jinotega / TN8

Ecoalbergue La Fundadora también cuenta con servicios turísticos para todos los turistas que quieren hacer contacto con la naturaleza, cuenta con cinco cabañas para alojamientos, ofrece el servicio de alimentación, brinda tour de café, de aves y tour a las cascadas La Mocuana y La Bujona, todo esto con el objetivo de brindarle la mejor de las experiencias a los turistas que visiten dicho lugar.

Guadalupe del Carmen envío un importante mensaje a todas las mujeres, en celebración del día internacional de la mujer: "Luchemos, siempre salgamos el día a día con visión de superarnos y salir adelante, no permitamos ser irrespetadas o maltratadas, luchemos y alcemos la voz por nuestros derechos; sigamos saliendo hacia adelante por el bien de nuestras familias".

Foto: Guadalupe del Carmen Castro, jinotegana que cuida la naturaleza / TN8