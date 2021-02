Foto: Productores del campo se refuerzan con escuelas técnicas en Estelí/TN8

En horas de la tarde del lunes 15 de febrero del 2021 en la comunidad Rodeo Grande del municipio de San Nicolás, se realizó el lanzamiento departamental de escuelas técnicas de campo.

La producción agropecuaria es la base principal para que Nicaragua siga en pie como un país de desarrollo económico importante, esto se debe, porque se está implementado el programa nacional de educación técnica en el campo.

“Esta es una oportunidad muy importante para los productores, porque son capacitados con los mejores conocimientos en cultivo, como preparar el alimento de sus animales; todo esto es gratuito, los técnicos vienen a las comunidades, todo el proceso tiene una duración de 8 meses y continúan con una especialidad. La meta es que en este año 2021 se inscriban 20 mil productores, todo esto es posible gracias a nuestro presidente Daniel Ortega Saavedra”, dijo María Tijerino, directora del centro tecnológica INATEC Estelí.

Los habitantes de la comunidad Rodeo Grande del municipio de San Nicolás en el departamento de Estelí, han fortalecido sus capacidades y conocimientos para el cultivo de varios rubros, también el manejo adecuado en cuanto al área sanitaria, nutrición del ganado mayor, aves, cerdos entre otros.

Desarrollo económico

"Fue una experiencia muy linda para mí, me enseñaron cómo tratar a mis gallinas y cerdos cuando están enfermos, también como preparar sus alimentos y de la misma forma a emprender con los productos que se pueden obtener de los animalitos para ayudarme económicamente por un mejor bienestar de mi familia; ahora también me siento orgullosa porque esta experiencia que he tenido la van a retomar para ayudar a las demás personas que viven en el campo", expresó María Rodríguez, habitante

Con este lanzamiento del plan escuelas técnicas 2021- 2022 se espera que participen más de 20 mil productores en el departamento norteño.