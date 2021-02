Alrededor de 500 estudiantes inician clases en tecnológico agropecuario de Jalapa

Foto: Entre las carreras técnicas con más demanda está técnico forestal agropecuario, zootecnia, agronomía y computación/TN8

Esta mañana el Centro Tecnológico Agropecuario de Jalapa dio la bienvenida alrededor de 500 estudiantes que se disponen a emprender una carrera técnica en las modalidades regular y sabático.

Entre las carreras técnicas con más demanda está técnico forestal agropecuario, zootecnia, agronomía y computación.

Con anterioridad al ciclo educativo 2021, los docentes técnicos han sido capacitados y el centro educativo dotado de equipamientos para impartir los conocimientos.

"Ha habido una gran demanda en la educación técnica, hemos alcanzado sobrepasar nuestra meta jóvenes que vienen de todo el departamento. Este año hemos creado esas condiciones para que los jóvenes se preparen impartiendo los conocimientos 70% práctico y 30% teórico facilitando todos los equipos necesarios para que nuestros jóvenes puedan aprender formándose en conocimientos y valores para ejercer en el mundo laboral. Nuestro Gobierno ha diversificado las estrategias de estudio para promover el emprendedurismo para el protagonista no solo salga graduado y vaya a esperas de solo poder laborar en una institución del Estado, sino que también pueda ejercer sus conocimientos desde su propia iniciativa a través del emprendimiento", expresó Edwin Calero Sarantes.

Preparación

En tanto Tamara Blandón, estudiante de la carrera técnica en veterinaria expresó: "mis metas son poder adquirir los conocimientos teóricos y prácticos para poder desarrollarlos en el ámbito laboral y así poder contribuir a una economía sostenible para mi familia. Me siento agradecida con la oportunidad que me brinda el INATEC de poder estudiar una carrera técnica siendo una muy excelente alternativa para los jóvenes que no tenemos la oportunidad de poder optar a una universidad". Tamara Blandón destacó que es una excelente iniciativa la del Gobierno en crear estos centros de formación técnica que facilitan la profesionalización de muchos jóvenes en todo el país.

Este año estamos más que preparados para poder desarrollar cada una de las asignaturas que son parte de las carreras que ofertamos como INATEC. Hemos fortalecido nuestras capacidades para entrar con pie firme durante este nuevo ciclo; nuestra meta es ofertar una educación de calidad y calidez humana", dijo el profesor Florencio Hernández, del Centro Tecnológico Agropecuario de Jalapa.

Una de las ventajas para el estudiante no solo es la gratuidad de sus estudios, sino también el alojamiento para el protagonista de zonas lejanas y así puedan cumplir con sus sueños de coronar una carrera técnica, brindándole lo necesario.