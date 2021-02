Foto: Impulsan campaña de prevención de incendios en Nueva Segovia/TN8

Este 4 de febrero del 2021, en cumplimiento al Plan de Protección del Ambiente y los Recursos Naturales, efectivos militares del del Ejército de Nicaragua, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales e instituciones del estado participaron en el lanzamiento departamental de la Campaña de Prevención y Control de los Incendios Forestales y Agrícolas, organizado por el Instituto Nacional Forestal (INAFOR), en coordinación con autoridades municipales en la comunidad El Prado en el municipio de San Fernando en Nueva Segovia

La campaña que se desarrollará en el departamento de Nueva Segovia Noroeste y sus municipios, consiste en la capacitación y equipamiento de las brigadas, así como la conciencia en valores y amor a la Madre Tierra.

En el lanzamiento oficial de la campaña participaron brigadas de respuesta contra incendios, productores, líderes comunitarios y diferentes instituciones como la Policía Nacional, Ministerio del ambiente y los Recursos Naturales , el INAFOR y el Sistema de Producción Consumo y Comercio del departamento de Nueva Segovia.

"No a la quema de basura, no a la caza de animales, no botar chivas de cigarro, es el llamado que hacen los brigadistas para prevenir incendios", dijo Juan José García, propietario de bosque en San Fernando, Nueva Segovia.

Hay que destacar que como parte de esta campaña contra incendios se realizarán sesiones de trabajo en las escuelas. Al finalizar la actividad los brigadistas del municipio de San Fernando, quienes además de ser los anfitriones con el lanzamiento de la campaña para prevenir incendios, la comuna entregó botas a sus brigadistas organizados en las comunidades de este municipio para que ellos estén más preparados ante una emergencia.

"Venimos haciendo esfuerzo en conjunto, institucionales, locales, los dueños de finca, de tal manera que iniciamos con el Plan de Incendios Forestales y Agropecuarios, con el objetivo de ir disminuyendo año con año todos aquellos eventos que puedan ir causando afectaciones en bosques, fincas y comunidades”, expresó Octavio Alvarez Moreno, representante del Gobierno en Nueva Segovia-Noreste

Organización de las brigadas

Moreno resaltó que el lanzamiento tiene que ver con un esfuerzo de preparación, organización de las brigadas y revisar cómo están los planes contingentes de las localidades y comunidades, con el fin de irlo perfeccionando y mejorando.

"También se valora la parte organizativa y de equipamiento de las brigadas. En cómo los estamos preparando como institución para apoyar este esfuerzo a nivel de territorio", agregó Álvarez Moreno.

Señaló que están aunando esfuerzos con las autoridades en la parte de prevención, organización y de capacitación de las brigadas.