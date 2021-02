Foto: Lanzamiento departamental de Escuela de Oficio en Chontales/TN8

Este jueves 4 de febrero en el municipio de Juigalpa, autoridades del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional hicieron el lanzamiento departamental de las Escuelas Municipales de Oficios 2021 "En esperanzas Victoriosas", en el departamento de Chontales.

En la actividad se contó con la presencia de alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes y vicealcaldesas de los municipios del departamento, al igual que autoridades políticas de Chontales, representantes de INATEC, INIFOM, los protagonistas de las Escuelas de Oficios.

Las escuelas de oficios a través de las alcaldías han asegurado una educación técnica gratuita de calidad que han fortalecido las capacidades técnicas y tecnológicas de los oficios, lo que ha permitido mejorar los ingresos y el bienestar de las familias Nicaragüenses.

"Cuando se trata de una Escuela, de iniciar curso, se trata de la formación de nuestros jóvenes, adultos. A uno se les mueve 52 cosas a dentro, toda la experiencia vivida, al frente de una escuela o siendo maestro, hoy por hoy, nosotros ya estamos en el camino de elevar la producción", expresó Erwing de Castilla Urbina, Alcalde de Juigalpa.

Foto: Lanzamiento departamental de Escuela de Oficio en Chontales/TN8

"Primero darle Gracias a Dios, nuestro Gobierno, al comandante Daniel, a la compañera Rosario; a través de estos cursos se han venido implementando nuevas técnicas, mejores trabajos. En el cursó que se dio de barbería y belleza yo capte un joven que rindió y lo tengo como trabajador ahora donde yo tenga mi propio negocio. Estos cursos van llegando a cada rincón de Nicaragua y nos viene mejorando a la economía para nuestras familias, se no impartió con buenos maestros, se nos regaló material de trabajo y lo bueno que es gratuito", dijo Juan Carlos Jarquín Reyes, Protagonista.

Foto: Lanzamiento departamental de Escuela de Oficio en Chontales/TN8

Mejorando la economía

"Desde el 2013 yo tengo una Floristería muy pequeña en mi casa, pero gracias a Dios, el Gobierno y por medio de las alcaldías que se han dado las clases de oficio. Yo estuve en el curso de repujado en aluminio, y también manualidades, es lo que le sirve ahora, me ha servido hacer las flores, jarrones; estoy muy agradecida con el Gobierno que nos han dado un lugar como mujer, como madre, que podamos valernos por nosotros y salir adelante", manifestó Sayra Bravo, Protagonista.

"Me ha servido bastante porque de esta manera he ampliado más las variedades que ofrezco en mi página, un sinnúmero de cuadros, tazas, y esto me ha servido para proyectarme, es una forma de sobrevivir para mí y mi familia", relató Yamil Martínez, protagonista.