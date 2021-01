"El Pito", nadador ometepino que rompió récord al cruzar el Cocibolca

Foto: El nadador que hizo una hazaña en Ometepe / TN8

Existe una hazaña que ocurrió hace unos 10 años en el Gran Lago Cocibolca y que años más tarde es conocida, contada y recordada con orgullo por los habitantes de la Isla de Ometepe.

En aquel entonces aún no existían los celulares, por lo cual ese momento imprevisto no pudo quedar captado en foto o video.

"El Pito" salió del puerto de Moyogalpa nadando hacia San Jorge; la hazaña ocurrió de pronto y sin ser anunciada por el intrépido nadador originario del municipio San Jorge, en el departamento de Rivas, aunque también habitó en la isla por varios años.

Según lugareños Carlos Herrera, conocido cariñosamente como "El Pito”, habría cruzado el Lago unas tres veces, en una de esas ocasiones lo hizo para romper el récord del nadador nacional Marcelino López, quien nadó unos 10 kilómetros desde el balneario Punta Jesús María hasta llegar al puerto de San Jorge.

Lo hizo custodiado por autoridades nacionales y salvavidas, quien fue recibido en el puerto san Jorgino entre aplausos y cobertura de medios de comunicación, así cuentan algunos habitantes de la isla.

Más detalles de la hazaña

Al buscar a este nadador, el equipo de Crónica TN8 fue recibido por su hermana Susana Herrera, quien recordó aquel día de un 12 de abril cuando marineros del ferry de Ometepe le llegaron a avisar que su hermano venía nadando en "mero playón".

“Me asustaron los marineros porque vinieron a decirme. 'Mira Susana, ahí viene El Pito nadando desde Moyogalpa' (...) Me dijeron que habían parado el barco para decirle que se montara pero no se quiso montar. Ese día por el sol él se perdió y fue a salir a La Cruz Verde, de Nahualapa para adelante. Él nadó sin nada de seguridad, lo que él quería era romper el récord de Marcelino López”, dijo Susana.

Actualidad de "El Pito"

Tras haber recibido una fuerte golpiza, "El Pito” se recuperó luego de quedar en coma hace un año y tres meses, desde entonces es cuidado por su hermana quien se ha hecho cargo de todos los gastos de manutención y medicinas.

“Él parece que había visto un robo, le robaron a una gringa. Él dio parte de que le habían robado a esa gringa y entonces parece que a él los que robaron le dieron una buena golpiza. Yo me he hecho cargo de él y de comprarle sus medicinas; él toma una pastilla que cuesta 84 córdobas, se la doy día de por medio porque se me hace difícil comprarla todos los días”, expresó Doña Susana

Si de su corazón nace ayudar a "El Pito” puede hacerle llegar cualquier tipo de ayuda a su casa de habitación en San Jorge.