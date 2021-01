Foto: Taxis de juguetes, éxito en área de pediatría en Estelí/TN8

En el Hospital Regional San Juan de Dios de la ciudad de Estelí, varios médicos tomaron la iniciativa de aplicar una nueva metodología que consiste en brindarle un momento de diversión a los niños que se encuentran en el área de pediatría, los suben en unos vehículos de juguetes y les dan un paseo agradable.

Para el personal médico es fácil poder sacar una sonrisa de los niños y niñas que se encuentran en el área de Pediatría, una metodología que ha venido a cambiar por completo la vida de todos los pacientes.

“Esta es una idea original, porque no lo he visto en otro hospital, los niños ya no lloran, porque antes cuando los subían en las sillas de ruedas se ponían inquietos y era muy estresante, pero ahora es lo contrario; son felices cuando los doctores le dan un recorrido a bordo de los carritos de juguetes y es fácil que les hagan los exámenes y se portan bien”, manifestó la madre Ana Armas

Foto: Taxis de juguetes, éxito en área de pediatría en Estelí/TN8

Aunque parezca extraordinario estos pequeños están dispuestos a hacerse los exámenes que les corresponde con toda la tranquilidad del mundo, siempre y cuando los médicos les den un pequeño recorrido por las salas del Hospital Escuela San Juan de Dios en estos taxis.

Foto: Taxis de juguetes, éxito en área de pediatría en Estelí/TN8

Espacios de diversión

“En diversos estudios que se han hecho, se señala que estos tipos de espacios de diversión reducen el estrés de los infantes, para nosotros era un poco difícil atender a los pacientitos, lloraban mucho, les daba miedo, pero ahora todo es la contrario se desesperan para que le hagamos los exámenes rápido y dar un recorrido en los vehículos de juguete, también esto nos ayuda como personas porque nos sentimos bien al ver sonreír a los niños”, expresó José Ventura especialista en pediatría.

La capacidad profesional sin duda es una de los mejores en este lugar, pero para ellos pasar un momento junto con estos angelitos, es algo que no tiene precio.