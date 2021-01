MIFAM promueve unidad familiar a través de escuela de valores

Foto: Esta escuela de valores se estará llevando a cabo una a la semana aproximadamente por 3 meses/TN8

El Ministerio de la Familia realizó un acto en celebración a la apertura de escuela de valores, para iniciar un proceso de formación en los padres y tutores de niños que forman parte del Programa Amor.

"Nosotros el día de hoy estamos haciendo un proceso de formación para madres, padres y tutores de niños y niñas que tenemos dentro de lo que es el Programa Amor, entonces para nosotros poder atender a las familias, no es solo que el niño y la niña lo llevemos al sistema escolar o si se enferma lo llevemos al centro de salud, sino también como nosotros podemos facilitar herramientas a través de un proceso de formación en este particular a través de la escuela de valores", expresó Josué Sánchez, delegado departamental del Ministerio de la Familia.

Te puede interesar: Campeona de natación, Marle Liivand, encantada con Nicaragua

"Esto va a servir para que nosotros podamos facilitar herramientas a través de un proceso de formación en las familias, para que podamos promover valores que lleven a una mejor convivencia familiar, que lleven a una mejor relación dentro de lo que es el núcleo familiar. Es importante esto porque a veces la familia quieren corregir, quieren enseñar partiendo desde su propia experiencia y posiblemente su experiencias no han sido las mejores, entonces con este proceso les ayudaremos", agregó el delegado departamental del Ministerio de la Familia.

Foto: Esta escuela de valores se estará llevando a cabo una a la semana aproximadamente por 3 meses/TN8

Mejorar la comunicación

Esta escuela de valores se estará llevando a cabo una a la semana aproximadamente por 3 meses, para facilitar herramientas a través del proceso de formación que se estará desarrollando para mejorar la convivencia en las familias.

"Si me ha servido bastante porque lo que aquí me han dado y me han enseñado cuando me invitan a las charlas y he venido me ha servido, porque yo antes en mi enojo me desquitaba con mis hijos y al venir aquí ellos me han enseñado bastante los valores, la comunicación con mis hijos porque muchas veces sólo los Tratamos de "P" para arriba (palabras soeces) y aquí me vine a dar cuenta que a los niños no se les debe de tratar así", finalizó María Mercedes Flores.

Foto: Esta escuela de valores se estará llevando a cabo una a la semana aproximadamente por 3 meses/TN8

En el proceso de los encuentros educativos se estarán desarrollando 13 temáticas, donde padres y madres aprenderán a fortalecer cada día el núcleo familiar en cada uno de sus hogares.