Masaya inicia jornada nacional de vacunación contra la influenza

Foto: Aplicación de vacuna contra la influenza en Masaya / TN8

Desde el malecón de Masaya se realizó este miércoles el lanzamiento nacional de la jornada contra la influenza, la cual está dirigida a adultos mayores de los 50 años y se pretende lograr una meta a nivel nacional de 24 mil 400 ciudadanos.

La meta de esta jornada a nivel departamental es de 1 mil 330 siendo adultos mayores con enfermedades crónicas que no han sido vacunados anteriormente durante la jornada de 2020.

"Felicito a mi Gobierno, el Gobierno que da seguridad social a su pueblo, que da alegría, por eso lo felicito porque está pendiente de todo su pueblo. Yo tengo 75 años y todas las vacunas que el Gobierno ha puesto a disponibilidad del pueblo no me he pagado ni una; hay unos que no se vacunan y quieren estar bien, cuando llega la enfermedad entonces a correr a buscar la solución pero por eso hay que estar vacunado", menciono Domingo Guzmán.

Mayra Tellez destacó: "Es bueno porque así nosotros estamos protegidos de muchas enfermedades, tal vez no todas las enfermedades pero sí algunas, como la influenza (...) A veces con bajos recursos no nos da para comprar lo que necesitamos".

Estrategias para cumplir con jornada

La campaña nacional de vacunación concluye el próximo 5 de febrero de 2021, durante el desarrollo el Ministerio de Salud estará impulsando diferentes estrategias para lograr cumplir en un 100% la jornada que incluye la visita a territorios.

Cristian Toledo, director general de vigilancia para la salud pública, explicó: "Nosotros hemos desarrollado como parte del Ministerio de Salud una campaña de vacunación en particular dirigido a las personas de 50 años y más que no hayan sido vacunados. En las campañas que se realizaron en 2020, el año anterior, se realizaron dos campañas, entonces sí tenemos algún grupo que no se ha logrado completar el esquema de vacunación entonces ese es el objetivo poder completar los esquemas a estos grupos que tienen riesgos de desarrollar enfermedades con complicaciones".

Durante esta jornada los centros y unidades de salud, así como áreas de consulta externa en los hospitales, estarán con sus puertas abiertas para atender a la población que requiera de esta vacuna.