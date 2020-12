Policía de Chontales ejecuta el banderillazo de salida al plan fin de año

Efectivos policiales a primeras horas de este miércoles dieron inicio al plan de seguridad ciudadana durante las festividades de fin de año. / Foto: TN8

La Policía Nacional en el departamento de Chontales está mañana realizó el banderillazo de salida al Plan Fin de año.

Efectivos policiales a primeras horas de este miércoles dieron inicio al plan de seguridad ciudadana durante las festividades de fin de año.

Más de 300 agentes policiales se desplegaron para incrementar la presencia en los puntos más concurridos para que las familias puedan desarrollar sus diligencias en completa paz, tranquilidad y seguridad.

Paz y tranquilidad de fin de año

"La Delegación Policial del departamento de Chontales, está dando el banderillazo al plan de paz y tranquilidad de fin de año y año nuevo, recordándole a nuestra población que aproximadamente 300 efectivos policiales, estarán garantizando las diversas actividades que se van a llevar a cabo en estos días tan importantes para la población" manifestó, la Comisionada Mayor Aydalina López Mora, Segunda Jefa de la policía Nacional de Chontales.

"Estaremos con plan carretera, barrios, comarcas, con vigilancia a pies, motorizada, estaremos en las actividades tradicionales, culturales, religiosas, aprovechamos para pedirle a la población que contribuyamos con la responsabilidad de no permitir a personas en estado de ebriedad conducir que los niños no manipulen pólvora de manera independiente, a las personas que comercian con pólvoras que no le vendan a menores de edad para evitar accidentes que lamentar en estás actividades que deben de ser de mucho regocijo familiar donde haya tranquilidad, paz y no tristeza", refirió López Mora.

La Segunda Jefa de Chontales, finalizó "La Policía Nacional estará las 24 horas del día, lista, presta para garantizar, el orden y la seguridad en todos los municipios del departamento de Chontales es el mandato de la jefatura suprema y lo vamos a cumplir con dedicación".