Foto: Feria agropecuaria, una oportunidad para divertirse y mejorar los ingresos económicos/ TN8

En horas de la noche del sábado en la ciudad de Estelí se inauguró la feria agropecuaria, donde se están llevando a cabo presentaciones de ganado, caballos de razas, montada de toros y música en vivo.

La feria agropecuaria es parte de las diferentes actividades que se realizan en la celebración de los 129 años, desde que Estelí fue elevado a grado de ciudad; cientos de personas de los departamentos visitan este lugar por la popularidad que ha alcanzado, siendo este un referente a nivel nacional.

“En esta feria tenemos la participación de artesanos de los diferentes departamento del país y los mejores espectáculos taurinos que nos hace ser uno de los eventos más llamativos y esperados en el año por los nicaragüenses, también es importante mencionar que al ser un evento que se realiza por 6 días seguidos le da la oportunidad a que la población pueda venir el día que más le convenga y de esa forma no se lo pierda, también es una oportunidad para que los comerciantes que participan tengan un mayor margen de venta”, comentó el organizador general de la feria, José Luis Laínez.



Exposición y venta de ganados de las mejores razas, alimentos novedosos para las reses, entre otros y si de diversión se trata la población puede disfrutar de la música de las bandas gruperas y montada de toros.

"He tenido la oportunidad de participar todos los años en esta feria y la verdad que ha sido todo un éxito, no se nos queda nada del producto que traemos, vendemos todo y también nos sentimos muy orgullosos por que es un evento en el que los estelianos hemos hecho referencia tanto para el país como para el extranjero, los turistas no dejan de llegar y siempre quieren llevarse un recuerdo de nuestro Estelí, esa es una gran oportunidad para nuestros artesanos que aparte de ofrecer sus productos, se desestresan y se divierten sanamente”, mencionó Elizabeth Vivas, comerciante de Estelí.

Esta es la edición 5 de que se organiza esta feria, a la cual asisten familias de todo el país y del área centroamericana.