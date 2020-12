MARENA inaugura el octavo zoocriadero en Chinandega

Foto: Inauguración de zoocriadero de iguanas en Somotillo / TN8

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, MARENA, realizó la inauguración de un zoocriadero de iguanas verdes llamado "La Iguanita" en la comunidad Santa Eulalia en el municipio Somotillo, Chinandega.

Es importante señalar que el principal objetivo de estos zoocriaderos es promover la conservación de las especies de fauna en peligro de extinción.

En esta inauguración se realizó la entrega de certificado al señor Yader Garcia por su destacada labor de conservación, así mismo se le entregó licencia de manejo de fauna en cautiverio.

Francisco Martinez, delegado departamental del MARENA, expresó: "Estamos inaugurando el zoocriadero número 8 del departamento de Chinandega, promoviendo el cuido y conservación de las especies de fauna, como parte de la estrategia nacional de biodiversidad Tu Solución Basada en la Naturaleza".

Crianza de animales

"Nosotros entregamos al productor 20 especímenes de los cuales 16 son hembras y cuatro machos, todo esto para el desarrollo y crianza autorizada de iguanas verdes. En este municipio de Somotillo es el tercer zoocriadero, las familias solicitan formar parte de esta estrategias porque les gusta impulsar la crianza de animales silvestres".

MARENA espera inaugurar un zoocriadero más antes de culminar el mes de diciembre, fortaleciendo el buen manejo de la fauna.

"Estoy agradecido por este acompañamiento que me brinda el MARENA, además de la certificación que me han otorgado, en este paso para mí y mi familia hemos aprendido a tener amor por la fauna, principalmente por estos animalitos que están en peligro de extinción y que debe ser prioridad rescatarlos. Para mí es importante ser un productor que apoya y promueve la crianza de iguanas verdes en mi comunidad. Estas 20 especies que me entregaron las cuidaré y daré mantenimiento oportuno para lograr el objetivo que es reproducirlas y que se liberen para que se desarrollen en su hábitat natural", mencionó Yader García, productor.

Con estas entregas y certificación se garantiza la conservación, además del cuido y manejo de la fauna en el departamento de Chinandega, afianzando así la diversidad de la naturaleza.