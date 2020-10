Restituyen derechos de las familias con títulos de propiedad en León

Foto: Entrega de títulos de propiedad en León / TN8

35 títulos de propiedad fueron entregados este miércoles 28 de octubre en el municipio León, en que las autoridades de la Procuraduría General de República, Intendencia de la Propiedad y jóvenes de la Juventud Sandinista recorrieron casa a casa para otorgar el documento a los beneficiados.

"Me siento muy alegre y agradecida con el Gobierno porque ya me lo trajeron a mi casa, no tuve que ir a gastar. Le doy las gracias, primeramente a Dios y después a ellos (el presidente), ya tengo seguridad en mí casa, ya estoy bien, es propia, es mía", dijo María Cristina Ramírez Molina, habitante del barrio Enrique Lorente.

"Tengo asegurada mi propiedad, ahora tengo mayor seguridad, ya puedo heredar a mis hijos, a mis nietos, así que muchas gracias. Le agradezco a Daniel Ortega por esto, porque él es el único que anda agilizando esto", expresó Ana Lidia Mendoza Laínez, habitante del barrio Rogelio Santana.

"Es algo bueno, ya tenemos derecho nosotros, ya tenemos cómo responder, tenemos algo propio, gracias al Gobierno que nos dio el título", indicó José Alfredo Carvajal, beneficiado.

Seguridad jurídica

"La política de nuestro Gobierno es que cada pobre puede tener una habitación, exigiendo nuestro derecho como ciudadano. Nuestro Gobierno lucha por esas reivindicaciones de todos los pobres en Nicaragua, le agradecemos al gobierno, gracias a él, tenemos calles, luz, casa y todos los beneficios que nos ha dado. Incluso, recibo una provisión de parte de nuestro Gobierno, como lisiado de guerra. Le agradecemos de corazón al Comandante Daniel Ortega, que siempre siga en el poder y estaremos con él siempre en la casilla 2", destacó el señor Mario Fernando Romero Herrera, quien también fue beneficiado.

El Gobierno de Nicaragua entregará en esta semana un total de 100 títulos de propiedad en la ciudad de León, primera capital de la Revolución.