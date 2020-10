Pujante producción de plátano en la Isla de Ometepe

Foto: Producción de plátano en Ometepe / TN8

Verdes y florecidos, así lucen los chagüitales de la maravillosa Isla de Ometepe, en estos campos de plátano la bendición proviene desde las entrañas de la tierra preñada con la producción que está en pleno apogeo y saliendo hacia los diferentes mercados nacionales e internacionales.

Para conocer un poco mas sobre los procesos de producción del oro verde, visitamos la parcela de plátano del productor Byron Condega, quien nos mostró un poco sobre la manera que saca su cosecha y destacó aspectos muy importantes como asistencia, precio, cantidad y compradores. De dichos aspectos depende que las ganancias sean buenas y acordes a lo invertido.

Buena asistencia

La cosecha inicia con la resiembra de las cepas o plantas de plátano que se da entre los meses de abril y mayo. La confianza está puesta en Dios para que el invierno sea bueno; durante los meses de julio y agosto se abona con fertilizantes, durante todos estos meses se limpia la parcela para eliminar el monte y entre los meses de septiembre y octubre es que la cosecha comienza a salir en los camiones cargados con el esfuerzo de este humilde productor originario de la comunidad La Sabana, en el municipio Altagracia.

Foto: Producción de plátano en Ometepe / TN8

“Vendemos tres tipos de plátano, el 3 / 4to, lleno y full, esto nos trae un beneficio a todas las familias productoras de Ometepe porque de esta manera llevamos el alimento a nuestro hogar. El precio de la carga de plátano (900 plátanos) ahorita se cotiza en 2 mil 700 o 2 mil 500, pero si nos favorece porque en años anteriores el precio era muy bajo” dijo Byron.

Dinamismo de la economía

La producción de plátano es una cadena formada por eslabones importantes, en otras palabras los compradores son fundamentales para sacar una buena ganancia.

Wilber Condega es uno de los compradores intermediarios que después de comprar el plátano en Ometepe los vende en los mercados de la ciudad de Masaya a otro precio que le deje ganancias.

“Cuando me sale un plátano bueno lo saco a Masaya, porque tiene un buen precio porque en Rivas no está saliendo plátano, pero ahorita que hay mucha competencia por la compra de plátano me sale mejor venderlo aquí. Esto viene a dinamizar la economía porque habemos bastantes personas que trabajamos de esta manera; el plátano lo acarreo y luego lo llevo a la casa en donde llega el acopiador a traerlo”, expresó Wilber.

El plátano es el rubro número uno que se cosecha en el Oasis de Paz, a través de distintas instituciones de Gobierno le han venido dando acompañamiento técnico a estos productores para que multipliquen su producción con una buena asistencia técnica.