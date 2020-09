Brigadas médicas atienden gratuitamente a familias de Granada

Foto: Atención en clínica móvil de Granada / TN8

Esta mañana de martes 22 de septiembre el Ministerio de Salud realizó una jornada de atención médica bajo el lema “Mi Hospital En Mi Comunidad”, esto con el objetivo de acercar los servicios de salud a la ciudadanía de las áreas urbanas y rurales del departamento de Granada.

La unidad móvil visitó las comunidades de la Laguna #1 y Laguna #2, donde más de 600 familias pasaron consultas en salud general y especialidades como odontología, ginecología, ultrasonidos, fisioterapias y medicina natural.

“En lo que tiene que ver con el área de fisioterapia estamos todo un equipo de rehabilitación y tenemos un equipo de enfermería y especialidades, estamos atendiendo en todo lo que requiera la población; la idea es acercar la atención médica, que a las personas se les complica ir al hospital puedan ser atendidas en su comunidad”, dijo la Dra. Susana Rapacholi.

La brigada médica es una extensión del Hospital Amistad Japón Nicaragua, quienes realizan cada día una jornada en diferentes zonas del departamento trabajando en áreas urbanas y rurales, trabajo que ha tenido una gran aceptación ante la población.

Beneficio para los pobladores

“Esto que hacen el Gobierno de mandarnos a los doctores es muy bueno y más cuando somos de tan largo del hospital. A veces no tenemos para movernos hasta allá por eso cuando supimos que venían aprovechamos para pasar consulta”, dijo Katia Sánchez, habitante de la zona.

“Me siento muy bien, acabo de pasar por los doctores, quienes me hicieron una terapia en el cuerpo para relajar los músculos, me tronaron los huesos y me sobaron, me siento como nuevo. Ojalá sigan viniendo más seguido”, dijo Maycol Zambrana.

La salud es tema de prioridad para el Gobierno de Nicaragua, el cual desde hace 13 años trabaja en la restitución de los derechos de las familias nicaragüenses. Estos servicios médicos se realizan en todo el país y llegan a la población de forma gratuita.