En Matagalpa 123 presos reciben indulto

Foto: Fueron 123 personas que recibieron el indulto. / TN8

En celebración a las fiestas patrias, el Gobierno del Presidente Daniel Ortega, otorgó indultos a reos de los sistemas penitenciarios del país, en Matagalpa fueron 123 los protagonistas entre hombres y mujeres, quienes tendrán la oportunidad reintegrarse en la sociedad, pero también el momento que esperaron por mucho tiempo, reencontrase con sus familiares.

Para la Directora del sistema penitenciario de Waswalí, Alcaide Darling Morales “muchos de los que se quedan dentro de este penal desearan tener este beneficio por lo tanto no lo desaprovechen, que las oraciones de sus familiares, de sus madres no han sido en vano, pero ahora tienen que orar más para que sean personas de bien, este acto humanitario del Presidente Ortega pone fin a meses de angustia y de apoyo de las familias para poder ver a sus seres queridos, los que hoy quedan en libertad, deben de reflexionar si vale la pena ser un mal ejemplo para sus hijos y a todos sus seres queridos, recuerden que la libertad no tiene precio”, finalizó.

El Secretario Político departamental de Matagalpa, Pedro Haslam les recordó “este es el momento que ustedes se reintegren a la sociedad, a la producción, a la educación, a la familias pero sobre todo que todo lo bueno que han aprendido en su estadía en este sistema penitenciario no lo echen a perder” a su vez, les recordó que esto es como un gesto de amor del presidente no solo para los indultados sino también para la familia, con esto se beneficia a toda una comunidad, departamento y país ya que ahora son agentes de cambios.

Los que fueron seleccionados para ser favorecidos con el indulto cumplieron algunos parámetros como haber cumplido la mayor parte de su condena, el buen comportamiento, entre otras cosas más, a pesar de haber estados privados de libertad estos fueron protagonistas de muchos programas de capacitación y formación que recibieron dentro del penal, hay quienes se capacitaron en electricidad, fontanería, manualidades entre otros lo que será de mucha utilidad ahora que quedan en libertad.