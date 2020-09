Ascensos en grados para 54 oficiales de la Policía Nacional en Boaco: FOTO: TN8

En conmemoración de los 41 años de habe sido constituida la Policía Nacional, en la ciudad de Boaco se realizó un acto en donde 54 oficiales fueron ascendidos en los grados superiores de subcomisionados y grados policiales de oficinas y ejecutivos.

Este acto contó con la presencia de la Comisionada General Vilma Reyes, autoridades departamentales y familiares de los oficiales ascendidos a quienes se les reconoció su trabajo en esta institución, como el caso del teniente ascendido Francisco Treminio quien ha servido a la población como policía durante 30 años.

"Honor, seguridad y servicio 41 años de fundación de la Policía Nacional al lado de las familias nicaragüenses desde las personas, las familias y la comunidad defendiendo la paz, la seguridad, defendiendo y cuidando a las familias nicaragüenses", expresó Vilma Reyes, Comisionada de la Policía Nacional.

"Este es un año de ascenso donde están 54 compañeros y compañeras, ascenso que son un reconocimiento y que son un fortalecimiento para la jerarquía y con el compromiso de seguir con la paz y la estabilidad de la ciudadanía", concluyó la Comisionada.

"Le doy gracias al Creador porque me permitió llegar hasta este día que se celebra el 41 aniversario de la Policía Nacional de tener un grado superior esto significa una responsabilidad más para cumplir con la comunidad por la seguridad y paz de Nicaragua", manifestó Yelba Ríos, subcomisionada y jefa de la Comisaría de la Mujer en el departamento de Boaco.

Por su parte el teniente ascendido Francisco Treminio, quien durante 30 años ha servido a la ciudadanía ha expresado que "durante estos años que le he servido a la comunidad con mucho sacrificio, pero aquí estoy sirviendo al pueblo, institución y dándole gracias a Dios porque me ha dado fuerzas para llegar hasta donde estoy, durante estos años que le he servido a la comunidad con mucho sacrificio".