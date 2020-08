Foto:Ometepe: Estudiantes asisten a clases tomando las medidas ante el COVID-19 /TN8

Las charlas y recomendaciones sobre las medidas de prevención ante el COVID-19 son constantes en las aulas de clases en los distintos centros públicos de la Isla de Ometepe. El Ministerio de Educación (MINED) ha implementado algunas estrategias educativas en pro de incentivar a los alumnos para que asistan a los salones de clase.

Según Rufino Cruz, director del Instituto Ladislao Chwalbinski el regreso a clases a este centro público ha sido exitoso, el pasado 21 de julio miles de estudiantes regresaron a sus escuelas para continuar su ciclo de estudio 2020.

En el Ladislao este regreso a clases estuvo marcado por las medidas ante la pandemia que todos los días se les inculca a los niños y jóvenes que asisten a recibir el pan de la enseñanza.

"Sabemos que la pandemia es una realidad, por medio del Ministerio de Educación y el Ministerio de salud se ha brindado todas las recomendaciones, hemos hecho charlas motivacionales con los jóvenes y maestros para explicarles a ellos sobre esta pandemia", está estrategia nos ha venido dando éxito", explicó el docente

"El día de hoy jueves 27 de agosto asistieron a clases 214 de 314 estudiantes del turno matutino, esto representa más del 70 por ciento, hoy algunos posiblemente no vinieron por qué amaneció lloviendo Otra estrategia que hemos puesto en práctica es la visita casa a casa para concientizar a los padres de familia a los alumnos", dijo el Docente.

Belén Gutiérrez Ortiz tiene 15 años, cursa el onceavo grado de secundaria, su mamá es de profesión doctora, ella cuenta que desde el núcleo familiar se le han inculcado las medidas de prevención, acatando dichas medidas decidió acudir a clases para no perder el año escolar.

Medidas de prevención

"Nosotros tomamos las medidas de lavarnos las manos, no tocarnos la cara, usar mascarilla, eso es lo que mi mamá me ha dicho y aquí también los maestros todos los días nos dan charlas, nosotros estamos asistiendo a clases para no perder el año pero tomando todas las medidas de prevención" dijo la joven estudiante.

En Ometepe existen más de 25 centros de estudio, cada aula de clase cuenta con pequeños recipientes llenos de agua, además de jabón líquido, esta es solamente una de las medidas que a diario se ponen en práctica, algo que es aplaudido por padres de familia y estudiantes.