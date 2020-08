Juigalpa: Celebró el colorido festival de Gigantonas

Foto: Juigalpa celebró el festival de Gigantonas, en marco a las fiestas Patronales 2020/TN8

Con alegría, y mucho colorido, al ritmo de bandas de chicheros; en Juigalpa se realizó el festival de Gigantonas, recorriendo las principales calles de la ciudad.

En el festival hubo la participación en bailes de la Gigantona de los Municipios de La Libertad, Acoyapa, Santo Tomás y Juigalpa, representadas por las alcaldías de Chontales.



Este año las actividades de la fiesta Patronal de Juigalpa se realizaron de manera virtual, como medida de prevención ante el COVID-19 para evitar la aglomeración de personas; el que participaba en estas actividades se le recomendaba utilizar y poner en práctica todas las medidas necesarias.

Durante el recorrido, el comité de Fiesta Patronal realizó la entrega de Mayordomía de las fiestas al profesor Erwing de Castilla, alcalde de Juigalpa 2020. Cabe mencionar que en el año 2019 fue la empresaria Edelmira Acevedo Álvarez.

"Que participemos sanamente en familia, en fe y esperanza; esto va a pasar y vamos a vencerlo. Esta fiesta es el reflejo de la más profunda costumbre y tradiciones culturales que tenemos los chontaleños; el Gobierno, el comité, hacemos posible esta alegría todos los años a nuestro pueblo", dijo Javier Carrillo, Presidente Comité de Fiesta Patronal Juigalpa 2020.

Tradición de nuestros pueblos

“Aquí estamos para sostener y mantener la tradición; la alegría del pueblo no se puede detener, lógicamente la gente tome sus medidas de prevención así como el uso de mascarilla”, afirmó Julio Abaunza, Presidente Honorario de la Fiesta Patronal.

"La costumbre no se puede detener, la vida no se detiene, así que hay que andar con alegría, celebrar con mucho júbilo, recreación para que estas fiestas sean de lo mejor", expresó Abaunza.

"Estamos aquí representado la reproducción de Chontales, la producción de queso. Los chontaleños y Juigalpinos no queremos perder esta tradición de nuestros antepasados, no estamos olvidando los muertos, ni los enfermos, pero si, no queremos olvidar nuestras tradiciones, que Dios bendiga a nuestro pueblo", dijo Luis Manuel Arauz Castilla, tradicionalista Juigalpa