Feria productiva en saludo al Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Feria Productiva en la Región de Bilwi / Foto: TN8

Estes jueves dio inicio la feria productiva, la cual se está realizando en dedicación al Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Esta actividad será realizada en la nueva plaza de ferias, construida con el objetivo de que los pobladores de Bilwi, puedan ofrecer y comercializar una diversa variedad de productos a bajos costos para la despensa del hogar.

“Durante estos días estaremos ofreciendo carne de cerdo, res, plátanos, leche agria, queso, maíz y frijoles, todo cosechados aquí”, refirió Xiomara Mendoza, productora del territorio Tasba Pri.

Feria productiva en Bilwi / Foto: TN8

“Invitamos a la población que se acerquen a la plaza de feria por que les tiramos bastantes productos a bajos precios y estaremos aquí hasta que se terminen”, compartió Ivania Herrera, también productora de Tasba Pri.

Como parte de la restitución de los derechos el Gobierno de Nicaragua construyó la plaza de feria para que los productores indígenas tengan espacios donde ofertar sus productos y realizar diversas actividades culturales.

César López, habitante de Bilwi, indicó que “la población indígena ha recuperado espacios para poder venir a ofrecer sus productos a bajos costos e invitamos a la población que venga a comprar los días viernes, sábado y domingo para que consumamos lo que producimos aquí en nuestra región".

Venta de carnes en la feria productiva / Foto: TN8

Ambiente de paz

La población se encontraba muy agradecida y feliz con el Gobierno, por la nueva oportunidad que les están brindando, para que puedan sacar adelante a sus familias, al igual agradecieron porque este nuevo local puede ser el inicio de que haya más paz en la región.

Asimismo, Mario Lacwod, habitante de Bilwi agregó “lo que queremos es que no exista violencia, que no exista tranque, que no existan cosas que vayan a desestabilizar la tranquilidad ciudadana, lo que queremos en este país es seguridad, paz y trabajo”.

Uno de los vendedores de la Feria Productiva en la Región de Bilwi / Foto: TN8

Durante cuatro días se desarrollarán diversas actividades, entre ferias productivas, ferias gastronómicas y actividades culturales, todas enmarcadas a la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la que se celebrará este próximo 9 de agosto.