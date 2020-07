MARENA declara reserva silvestre a Finca El Recuerdo en Santa Lucia, Boaco

Foto: Finca El Recuerdo en Boaco ahora reserva silvestre/TN8

La Finca El Recuerdo fue declarada por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales como una nueva reserva silvestre privada, la cual se encuentra ubicada en la comunidad El Llanito en el municipio de Santa Lucia en el departamento de Boaco.

Este proyecto inició hace 20 años con la idea de preservar las fuentes hídricas y actualmente esta finca familiar cuenta con una gran variedad de especies de árboles en un sistema de bosques abiertos, agroforestales y cortinas de vientos.

"Es un orgullo para nosotros como MARENA certificar la Finca El Recuerdo que es la primera reserva silvestre privada, no solamente del municipio de Santa Lucia sino de todo el departamento de Boaco, el proceso de conservación inició hace muchos años y nosotros como MARENA le damos el acompañamiento técnico, asesoramiento y todo el trámite. MARENA lo realizado como una forma gratuita para colaborar con el protagonista y así dar veste reconocimiento a través de la certificación", manifestó Joselyn Raudez delegada de MARENA, Boaco.

Foto: Finca El Recuerdo ahora reserva silvestre/TN8

Reserva Silvestre

Por su parte Octavio Urbina dueño de la Finca El Recuerdo manifestó su alegría, "me siento muy contento porque es la primera reserva que se da en esta comarca, cuando yo compré eran zacatales no había otra cosa, pero me dispuse hacer un vivero de 15 mil plantas, 12 de café y 3 mil de árboles de toda especies, pochote, cedro, eucalipto, nin, brasil entre otras especies de madera que dan 12 y 14 pulgadas de ancho, yo me gozo y paso el día en la finca, porque me encanta la reforestación, vivo sembrando y cuidando las plantas porque Santa Lucia es pobre de agua y ahora que tengo mis árboles tengo un pozo, criques que llega este febrero corriendo pero es por la reforestación que he hecho", finalizo.