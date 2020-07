Pequeños negocios se fortalecen con entrega de créditos en Jinotega

Foto: Se realizó la entrega de créditos a más de 30 mujeres emprendedoras/TN8.

El Gobierno Central de Nicaragua a través del programa Usura Cero, realizó la entrega de créditos a más de 30 mujeres emprendedoras, dueñas de pequeños negocios en la ciudad Jinotega, esto como parte de las actividades en saludo al 41 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

Te puede interesar: Presentan agenda para promover el turismo y el comercio en Nicaragua

Francisca Altamirano, coordinadora del programa Usura Cero en Jinotega, manifestó: "los montos de los créditos que hoy estamos entregando van desde los 5 mil córdobas hasta 30 mil córdobas. En esta ronda de financiamiento aplican todos los pequeños negocios, desde la Señora que hace tortillas, nacatamales, que hace pan, que tienen taller de costuras o venden bisutería, etc; de tal forma que con esto nosotros venimos a fortalecer no sólo la capacidad de los negocios, sino también fortalecemos la economía de las familias jinoteganas".

Foto: Se realizó la entrega de créditos a más de 30 mujeres emprendedoras/TN8.

Apoyo a la economía

Por su parte Marbeli Chavarría, expresó: "agradecida primeramente con Dios y luego a nuestro Gobierno que es el que faculta estos préstamos a nosotras las mujeres pobres, para que podamos emprender y sacar adelante nuestros negocios, yo ya llevo cinco créditos con la ronda de hoy, y la verdad es que he logrado fortalecer mi negocio, y le pido a Dios nos permita tener durante mucho tiempo este buen Gobierno Sandinista en el poder, y que Dios llene de sabiduría al Presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, para que nos continúe apoyando a nosotras las mujeres a través de la entrega de créditos".

"Yo me siento muy contenta y feliz, porque Daniel ha sido el único Presidente que nos ha dado la mano a todas las mujeres que no tenemos marido y que vivimos solas. Yo tenía un cafecito sembrado que estaba perdiendo, pero gracias a Dios, a este Buen Gobierno, a nuestro Presidente y a Usura Cero que nos entrega créditos, he logrado recuperarlo", dijo muy alegre Ainara Montenegro.

De esta forma el Gobierno Central de Nicaragua continúa trabajando en aras de garantizar el bienestar de las familias nicaragüenses y el crecimiento y fortalecimiento de los pequeños negocios que son el motor de la economía del país.