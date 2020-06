Desarrollan jornada de educación vial en Muy Muy, Matagalpa

Foto: Autoridades policiales imparten seminario de educación vial en Muy Muy, Matagalpa / TN8

Una asamblea sobre educación vial, ley de tránsito y accidente de tránsito, se realizó en el centro tecnológico Santiago Baldovino, en Muy Muy, Matagalpa; con la participación de estudiantes y docentes de dicho recinto educativo.

En esta actividad participaron estudiantes técnicos, integrantes de las Brigadas Escolares de Tránsito (BRET), profesores, jefes policiales de las diferentes áreas de Tránsito, así como aliados de lo que es la educación vial, tales como la iglesia evangélica, empresas y directores de colegios.

"Todos estamos trabajando en función de fortalecer esos valores, esa responsabilidad y esa prudencia para que nos sepamos conducir en las vías, en esos diferentes segmentos como conductores, como peatones y como pasajeros", señaló la jefa de la estación policial, de Muy Muy.

La jefa policial resaltó orgullosamente que en los años que tienen de realizar la jornada no se han dado víctimas de accidentes de tránsito en las escuelas a la hora de entrada y salida de los alumnos.

Prevención vial en todo el país

Esta jornada de prevención vial se desarrolla en los 153 municipios del país de manera articulada con todos los sectores, principalmente en alianza con el Ministerio de Educación, ya que en este segundo semestre es cuando se imparte la asignatura de este tema a la niñez estudiantil.

Como parte de las actividades para la educación vial se realizan charlas, capacitaciones a la comunidad y se entregan calcomanías. Además se realizan marchas y jornadas de prevención de muertos por accidentes de tránsito.

El director del centro tecnologico Santiago Baldovino de Muy Muy, expresó que le parece una actividad positiva e importante para ir educando a los más pequeños y a los estudiantes, para que sepan las reglas de tránsito y no se produzcan más accidentes.

Agregó que desde los centros educativos siempre se está concientizando a la población estudiantil con distintos proyectos.

“Son dos veces consecutivas que he venido y desde mi experiencia es interesante porque he aprendido con las charlas a que no se debe conducir en estado de ebriedad y uno de los más grandes errores es no tomar las precauciones. Y así podemos salvar la vida de alguien”, dijo el estudiante Carlos Montoya.