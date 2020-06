Más familias de San Ramón, Matagalpa, cuentan con energía eléctrica

Foto: Familias de la comunidad El Triunfo, Matagalpa, inaugurado proyecto de energía eléctrica / TN8

Más de 50 familias de la comunidad El Triunfo, ubicada en zona de Yesica Sur del municipio San Ramón, en el departamento de Matagalpa, inauguraron el proyecto de electrificación, una obra que parecía imposible.

En primer lugar, no tenían ni caminos, lo que impedía que las maquinarias de ENATREL llegaran hasta la localidad con los materiales para hacer las instalaciones.

Es por eso que se trabaja en coordinación con los gobiernos locales. De esta forma la alcaldía de esta localidad invirtió recursos en la apertura de carretera, lo que permitió que se pudiera proceder con la llegada e instalación de la postería y hacer realidad el sueño de estos pobladores, dejando atrás la oscuridad que por tiempo tuvieron que vivir.

El vicealcalde de este municipio, Martín Vicente Padilla, recordó: “Restituir los derechos de 57 familias, de unas 300 personas de este territorio, es darles nuevas oportunidades de vida, aquí se han invertido más de 2 millones y medio de córdobas. Lo importante es que las familias tengan mejores condiciones de vida. Con la luz eléctrica tenemos la seguridad que habrá emprendimientos y eso viene a mejorar la vida de todos”.

Foto: Proyecto de energía eléctrica es una realidad para la comunidad El Triunfo, Matagalpa / TN8

Sueños cumplidos

Por su parte el secretario político Orlando Izaguirre mencionó que “cuando veníamos a esta comunidad y no había cómo ingresar en vehículo, la gente nos decía que hasta cuando se tendría luz eléctrica y el camino. Le dijimos que mientras tengamos un Gobierno que se preocupa por los más pobres habrá esperanza, porque la Revolución no promete, la Revolución hace y es lo que hoy les decimos, no les dimos fechas cuándo tendrían sus proyectos, sino que les decimos aquí están sus sueños cumplidos”.

La distancia y los costos no fueron impedimento para que a esta comunidad llegara la energía eléctrica, lo que para estas familias es un gesto de amor por parte del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo.

“Gracias a ellos hemos dejado atrás la candela, el foco, el candil y la oscuridad”, aseguraron los protagonistas.