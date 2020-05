Conozca el emprendimiento de los hornados de doña Diana Marina Gómez

Foto: TN8

Doña Diana Marina Gómez, habitante de la comunidad Barranco Alto del municipio de Teustepe, en Boaco, nos relata con mucho orgullo el inicio de su emprendimiento en el que realiza la elaboración de los populares hornados, en sus variedades como boyos dulces, rosquillas y las deliciosas empanadas.

Inicio por cuenta propia su negocio y fue visitada por técnicos del MEFCCA los cuales la capacitaron para optar al programa de créditos para mujeres emprendedoras del campo.

"Yo me dedico a la elaboración de los hornados para luego venderlas. Ya tengo dos años de hacerlos. El primer año fue con esfuerzo mío y este último año el Ministerio de Economía Familiar me dieron un crédito que es para nosotras las mujeres del campo", relata doña Diana.

"Este crédito me ha ayudado bastante porque yo salgo a vender a otros lados como a Teustepe, porque aquí en mi comunidad no se me vende todo", afirma Gómez.

"Aquí en mi casa yo trabajo, hago boyos dulces, rosquillas empanadas y hojaldras, y yo miro muy bien lo que hace el Gobierno de entregar préstamos a los pequeños negocios, porque si vamos a un banco es muy caro los intereses, y aquí con el MEFCAA no le ayudan a uno para que trabaje", dice doña Diana Marina.

Esta protagonista relata que ha "escuchado a muchas mujeres decir que les va bien con estos créditos porque sus negocios han prosperado y a mí me ha ido bien también gracias a Dios, porque he comprado algunas cosas que me hacían falta y compro más materia prima para poder salir mas adelante mi venta".

"Es muy bueno todo lo que yo hago, todo se me vende, no me queda nada. Todo lo realizó porque es la calidad la que manda", expresó Diana Marina Gómez, mujer emprendedora en el campo.

