Madre trabajadora y humilde: "Mi anhelo es que mi hijo sea un licenciado"

Foto: TN8

En el mundo hay hijos malos que sin piedad alguna acaban con la vida del ser que los trajo a este mundo, pero también hay hijos buenos, agradecidos y capaces de devolver todo lo que a lo largo de su vida han recibido. David Meneses de 18 años es uno de ellos, asegura que todo lo que es, se lo debe a su madre Fátima Meneses, una humilde mujer que vende verduras y frutas en la ciudad Masaya.

"Desde que estaba pequeño mi mamá vende, camina bastante y cuando más se sufre y digo se sufre por que yo la acompaño siempre, es cuando llueve, después de agitarnos todo el día, nos cae la lluvia y nos mojamos", dijo el muchacho mientras empujaba el carretón de su mamá.

Foto: Fátima quedó sola desde el nacimiento de su hijo/TN8.

Fátima quedó sola desde el nacimiento de su hijo y fue en ese momento que conoció su fuerza para salir adelante. Sale en la madrugada al mercado y regresa con la venta del día, ahora que su hijo asiste a la universidad, la acompaña hasta que vende su último producto.

"Yo le decía a él, estudia, estudia, para que no andes como yo y si es verdad, el trabajo no es ninguna afrenta verdad, pero él puede ser una mejor persona, él puede llegar lejos", dijo emocionada la valiente mujer.

"Cuando estaba en primaria y en secundaria, ella me decía no me acompañes, aprovechá a estudiar, pero ahora que estoy en la universidad, en la UNAN los sábados, me vengo con ella todos los días", dijo el joven.

El trabajo

Comentan que ya tienen clientes a lo largo de su recorrido, muchos de ellos solicitan el producto al crédito, dinero que retiran en las siguientes semanas.

Foto: El joven asegura que una vez que obtenga su título, le ayudará a su madre/TN8.

Fátima tiene la dicha de tener viva a su madre, una anciana de 83 años que de la misma manera la sacó adelante. Ellos habitan en el kilómetro 32 de la carretera a Granada, pasando la rotonda Miraflores.

El joven asegura que una vez que obtenga su título, le ayudará económicamente a su madre y abuela, mientras tanto seguirá con ellas recorriendo cada rincón del departamento Masaya.

La historia de Fátima la conocimos a través de la promoción "La Mamacita Más Linda del Mundo" y por ser ejemplo para muchas madres la llenamos de regalos como cocina, chocolates Ozel, pollos enteros de Distribuidora Caldera, una valoración en Clínica del Pié, un examen en Óptica Matamoros y una orden de Factory Pizza.

Crónica TN8 seguirá compartiendo a lo largo de esta semana, las historias de aquellas madres que han dado todo sin esperar algo a cambio.