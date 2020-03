León: Entregan sillas de rueda a través del programa "Todos con Voz"

Foto: TN8

Un total de 24 personas de diferentes barrios fueron beneficiadas con sillas de ruedas, a través del programa "Todos con Voz" que impulsa el Gobierno de Nicaragua. La entrega se dio este martes 24 de marzo en la ciudad León.

"El día de hoy estamos realizando la entrega de sillas de ruedas a protagonistas del programa de acá del municipio de León, de los tres territorios. Un total de 24 sillas de ruedas a través del apoyo y coordinación con las iglesias Hossana, el organismo metanoía y el programa 'Todos con Voz' de nuestro buen Gobierno”, mencionó la doctora Xochilt Hernández, coordinadora del programa "Todos con Voz" para el SILAIS-León.

Oportunidad para trabajar

Los ciudadanos favorecidos con las sillas de ruedas mostraron sus agradecimientos al Gobierno por restituir sus derechos, y mejorar sus condiciones de vida.

“Primeramente le damos gracias a Dios, por poner en los corazones de esta institución de ayudar al necesitado, porque, ¿de dónde vamos agarrar para comprar estas sillas?, estas son caras. Ahora puedo ir a mi templo, irme al mercado. Tenia una que me la prestaban, y ya ni sirve; estar encerrada en la casa es mentira, yo soy una mujer que, aunque este así (en silla de rueda), siempre trabajo. No me siento bien estar en casa, me siento como encerrada en una jaula y el hecho que estemos discapacitados no dice que no podemos trabajar, porque yo las manos las tengo buenas”, expresó Lidia Mariana Zamora, de 73 años, beneficiada con una silla de ruedas.

“Me siento feliz y contenta. Ahora si voy a poder andar por donde quiera, antes no me podía movilizar, solo estaba acostada, yo no puedo caminar, pero ya ahora con esta silla, yo me siento feliz, me siento alegre, emocionada, super muy contenta", dijo otra beneficiada de nombre, Maritza Nicolasa Aráuz, originaria del reparto Benjamín Zeledón en León.