INATEC apertura ciclo lectivo 2020 en Masaya

Foto: TN8

310 mil 682 son los protagonistas que este 2020 inician sus estudios técnicos en los 45 centros tecnológicos de toda Nicaragua. Esta mañana las autoridades del INATEC Masaya dieron la bienvenida a este nuevo ciclo.

La actividad se hizo junto a compañeros representantes del Gobierno local, estudiantes y docentes.

Lee también: Inauguran año lectivo 2020 en el Centro Tecnológico de León

"Con mucha alegría el inicio de este año lectivo, el día de hoy un caluroso y fraterno saludo para todos y todas, y lo hacemos efectivo para más de 33 mil protagonistas estudiantes que desde el sábado 8 y hoy 10 de febrero nos convocamos para iniciar o continuar sus estudios en una carrera técnica", mencionó Loyda Barreda, directora ejecutiva del INATEC.

"El día de hoy estamos también saludando a todo el equipo de trabajo, a los y los docentes desde esa vocación de servicio, de poder compartir intercambiar el conocimiento es que vamos consolidando ese modelo de aprender, emprender y prosperar", especificó.

Barreda también destacó los logros de la educación tecnológica durante los 13 años del Gobierno sandinista, entre estos como la calidad, mejoras de infraestructura, ampliación de oferta académica y dio a conocer que este 2020 se continuará creando programas que den protagonismos al pueblo.

Dio a conocer la apertura de dos carreras técnicas y 12 cursos de capacitación en lenguas mayagnas, llegando hasta la Costa Caribe también en fortalecimiento de las escuelas de campo en todo el país.

Desarrollo del país

Autoridades locales, como el consejo de ancianos de Monimbó, alcalde de la ciudad y representantes del Frente Sandinista estuvieron presentes, los que destacaron la importancia del estudio tecnológico y lo fundamental que son estas carreras para el desarrollo socioeconómico de las familias y por lo tanto del país.

"Hoy Gracias a Dios esa guía de nuestro comandante, los jóvenes en Nicaragua podemos decir que no solo tenemos sueños sino que realizamos nuestros sueños y sobre todo que los realizamos no solo técnicamente, no solo profesionalmente sino con compromiso, con amor a la patria. Aquí precisamente este centro hace dos años ya se vivió el terror, el odio, se vivió la miseria humana que inunda algunos corazones de algunas personas y entrar a este centro hoy y verlo renovado totalmente", enfatizó David Chavarría, secretario político departamental.

"Eso nos llena de mucha alegría, eso significa que esa ruta de paz, de porvenir esos cantos de vida y esperanza hoy se están haciendo realidad. Eso significa que nuestra Nicaragua va a seguir adelante con ustedes y nosotros todos los nicaragüenses", aseveró Chavarría.

Educación gratuita

"El día de hoy es muy importante para nosotros ya que estamos celebrando una vez más la restitución de derechos, para todos los jóvenes y adultos con ganas de superación, es por eso que en el nombre de todos los protagonistas a nivel nacional, que tenemos el honor de ser formados técnica y profesionalmente en talleres y las aulas de clases, estamos agradecidos de que la educación técnica sea de manera gratuita y de calidad", dijo René Ramírez, estudiante de técnico en computación.

Este año el INATEC incorpora ocho nuevas carreras técnicas para un total de 60.